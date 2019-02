calcioweb.eu

: Incubo #Palermo, salta l'accordo con la Damir: in arrivo una pesante penalizzazione - CalcioWeb : Incubo #Palermo, salta l'accordo con la Damir: in arrivo una pesante penalizzazione - 24Reporter24 : News: (Repubblica – “Il Palermo nel guado, no all’offerta di Mirri. Ora l’incubo stipendi”) pubblicata suk sito Inf… - MondoPalermo : Repubblica: “Palermo, torna incubo penalizzazione. Ecco perchè è saltato accordo con Mirri” -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ilè in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ta infatti la trattativa con ladi, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile lain classifica. Sono ininfatti ben quattro punti che rischiano di pesare tantissimo verso la corsa alla promozione in massima categoria ma ha bisogno di risolvere una situazione spinosa, quella del passaggio di proprietà, si decide il futuro del club, molto più importante del risultato sportivo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolol’accordo ...