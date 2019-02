Tutti i voti della 24giornata di Serie A

Matteo Salvini - il sondaggio riservato : cifre sconvolgenti - cosa può fare con Tutti questi voti : C'è un sondaggio, commissionato dai vertici della Lega, secondo cui in Veneto il Carroccio si attesterebbe tra il 40 e il 41%. La rilevazione sarebbe dovuta rimanere segreta. E però l' entusiasmo ...

Tutti i voti della 21giornata di Serie A : Il secondo turno del girone di ritorno si è aperto con il record di Quagliarella capace di andare a segno per 11 gare consecutive. Rotondo successo anche del Sassuolo contro il Cagliari. In attesa del ...

Tutti i voti della 20giornata di Serie A : Dopo il lungo letargo la Serie A torna in campo. Il programma si è aperto con le 5 reti dell'Olimpico tra Roma e Torino. Decisivo il gol vittoria di El Shaarawy dalla panchina. Ecco Tutti i voti ...

Brexit - in attesa che il Parlamento voti - Tutti si attrezzano al no deal : La Brexit è ancora in vacanza: il voto del Parlamento britannico sull’accordo di recesso concluso dal governo con l’Unione Europea non ci sarà prima del 14 gennaio e, solo dopo il voto, si saprà se avremo un divorzio consensuale e ordinato oppure se, in caso di bocciatura dell’accordo, si procederà, come previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea, con un divorzio caotico e imprevedibile. Di sicuro c’è solo il fatto che, ...

Tutti i voti della 18giornata di Serie A : Serie A in campo anche a Santo Stefano. Nella gara dell'ora di pranzo il Milan non è riuscito a trovare i tre punti. Col Frosinone è finita 0-0. Il resto della programmazione prevede 5 gare alle 15, ...

Il 2018 di Games with Gold : i voti e il valore in denaro di Tutti i giochi gratuiti dell'anno : Come fatto per i videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, Polygon ha pubblicato oggi anche un'altra analisi relativa a tutti i titoli che Microsoft ha regalato agli abbonati Gold con l'iniziativa Games with Gold.Polygon riporta il valore in denaro, i voti e l'età di tutti i Games with Gold, mese per mese, un'analisi che poi sfocia in statistiche ancora più dettagliate e assolutamente interessanti. A partire dallo scorso gennaio, ecco cosa i ...

Il 2018 di Playstation Plus : i voti e il valore in denaro di Tutti i giochi gratuiti dell'anno : Addentrandoci nell'ultima settimana di dicembre, è tempo di fare qualche bilancio sull'anno videoludico appena trascorso e un'interessantissima analisi pubblicata da Polygon vuole fare il punto sull'offerta del Playstation Plus del 2018, raccogliendo voti e valore economico di ciascuno dei titoli offerti gratuitamente da Sony quest'anno.Sono la bellezza di 76 i videogiochi che gli abbonati hanno ricevuto da gennaio scorso, divisi tra titoli per ...

Tutti i voti della sedicesima giornata di Serie A : La giornata di campionato si è aperta a San Siro con la vittoria dell'Inter per 1-0. In serata il Derby di Torino. Il programma si sviluppa su quattro giorni e si chiuderà martedì con Bologna-Milan. ...