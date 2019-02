Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

cubemagazine

: Questa sera su Canale 5 'Speciale Uomini e donne: La scelta' - cheTVfa : Questa sera su Canale 5 'Speciale Uomini e donne: La scelta' - SorvegliataS : Vorrei ricordarvi che stasera c'è una puntata speciale di Uomini & Donne, guardatela anche per me perché io sarò im… - bellicapelli15 : Speciale Uomini e Donne: La Scelta diretta puntata 15 febbraio 2019: Alessandro Borghese, Gigi Finizio, Rosa Perrot… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)laarriva in prima serata su Canale 5 da venerdì 15 febbraio 2019. Ecco di seguitolein tv,lalein tv eIl docu-realitylaandrà in onda in prima serata il venerdì a partire dal 15 febbraio su Canale 5 alle ore 21:20 circa. La diretta sarà disponibile anche indal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa iningratuito nella sezione video dedicata al programma.laInoltre è possibile guardareladiretta edelle...