Matteo Renzi demolisce Federica Mogherini : "La sua influenza è stata vicina allo zero" : Un giudizio che definire "tranchant" è persino poco. E' quello che Matteo Renzi, nel suo nuovo libro "Un'altra strada" in uscita oggi, dà di Federica Mogherini, che dal 2014 occupa la poltrona (retribuitissima) di Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione europea. "La sua

Matteo Renzi - il bacio della morte di Alessandra Moretti ad Agorà : "Di cosa sono certa" : Chiamatelo, se volete, il "bacio della morte". Ammesso e non concesso che Matteo Renzi abbia ancora vita politica. Già, esistono ancora dei Renziani: tra loro, sicuramente c'è Alessandra Moretti. E Ladylike ha detto la sua in studio ad Agorà, su Rai 3, dove è tornata a parlare del celeberrimo refere

Matteo Renzi è fermo al 4 dicembre : Anche la presentazione del libro diventa uno spettacolo populista, che affoga la riflessione nei decibel di un comizio. L'Altra strada di Matteo Renzi è questo. Ciò che abbiamo visto finora: il Capo, un popolo sempre più stretto come una setta, nulla in mezzo. L'altra strada è l'opposizione come invettiva più che come alternativa, un progetto politico che non c'è, affogato in una acritica e parossistica ...

Matteo Renzi farnetica : 'Ecco chi mi ha fatto fuori'. Non solo i 'servizi segreti' : Un complotto . O, come lo descrive lui, 'una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni'. Così Matteo Renzi definisce l 'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, ...

Matteo Renzi farnetica : "Ecco chi mi ha fatto fuori". Non solo i "servizi segreti" : Un complotto. O, come lo descrive lui, "una campagna di aggressione da parte di elementi delle istituzioni". Così Matteo Renzi definisce l'indagine avviata su Consip nella seconda metà del 2016, nella quale il padre Tiziano venne coinvolto con l'accusa di "traffico di influenze". Lo fa in un passagg

Matteo Renzi contro Roberto Fico : "Si comporti da arbitro - non da giocatore" : "Oggi alla Camera è successa una cosa grave: il presidente della Camera si comporta come un giocatore, non è arbitro super partes. Fico, icona di una parte della sinistra, ha sottovalutato e non punito un deputato del M5s che faceva il verso delle manette". Durante la presentazione del suo ultimo libro "Un'altra strada" al Tempio di Adriano a Roma, Matteo Renzi ne approfitta per attaccare i rivali di sempre.Questa mattina, in aula ...

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Matteo Renzi - nel nuovo libro il raptus contro l'M5S : 'Sdogana l'ignoranza' : C'è un passaggio del nuovo libro di Matteo Renzi , 'Un'altra strada' , in cui l'ex presidente del Consiglio ricorda l'episodio del balcone di Montecitorio, quello dal quale Luigi Di Maio esultò dopo l'...

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "È come una Chiara Ferragni che..." : Complice la presentazione del suo libro, torna a farsi vivo Matteo Renzi. E in conferenza stampa, il piddino passa all'attacco durissimo di Matteo Salvini. come? Tira fuori l'elenco trito e ritrito di tutto ciò sui cui il leghista avrebbe cambiato idea. Argomenti vecchi, morti, sepolti: dal fatto an

Tito Boeri - saluto da ridere : "Inps - politica stia fuori". Ma quattro anni fa - Matteo Renzi... : Il "saluto", ovviamente, arriva dalle pagine di Repubblica. Si parla di Tito Boeri, che tra poche ore, il 16 febbraio, lascerà l'Inps: insomma, è rimasto al termine del mandato nonostante le mille voci sulla sua possibile sostituzione prima dei tempi, chiesta a gran voce anche dai vicepremier, Luigi

Matteo Renzi : «Non mi pento di niente - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande» : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi : «Non mi pento - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande»|Diretta tv : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi : «Non mi pento - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande»|DirettaTV : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi torna con un libro : «Io ero il barbaro - Conte è l'uomo dei salotti» : Mondo piatto, globalizzazione, prodotti di qualità, piccolo Paese che può andare in tutto il mondo. Tutte le 240 pagine del mio libro sono un inno al futuro. Sei punti: Europa contro nazionalismo, ...