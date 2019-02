Gioite | è il giorno dell’anno in cui si festeggiano gli ippopotami

wired

: RT @MauryKostanzo: Sì, l’#isola avrà fatto pure il 17,3%, gioite pure, ma è facile vincere così quando non c’è concorrenza. Quando si è pro… - FloraPiachica : RT @MauryKostanzo: Sì, l’#isola avrà fatto pure il 17,3%, gioite pure, ma è facile vincere così quando non c’è concorrenza. Quando si è pro… - andreapalazzo2 : RT @MauryKostanzo: Sì, l’#isola avrà fatto pure il 17,3%, gioite pure, ma è facile vincere così quando non c’è concorrenza. Quando si è pro… - Giovann22237195 : RT @MauryKostanzo: Sì, l’#isola avrà fatto pure il 17,3%, gioite pure, ma è facile vincere così quando non c’è concorrenza. Quando si è pro… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Una giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliUna giornata per gliIl 15 febbraio si celebra la Giornata degli, occasione in cui questi mammiferi, terzi per ordine di grandezza in natura, vengono celebrati in tutto il mondo.Il termine ippopotamo deriva dal greco e significa letteralmente cavallo d’acqua: sebbene possano sembrare tutt’altro che agili sulla terra ferma, è assodato siano in grado di raggiungere anche i 30 km/h correndo.Tipici dell’Africa centro-meridionale, ma presenti pure lungo il corso del fiume Nilo, sono un esempio perfetto di come la natura, dietro sembianze goffe e bonarie, può ...