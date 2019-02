Ajax-Real Madrid | Asensio incontra la nonna | l' abbraccio è emozionante VIDEO

Real Madrid - Ramos e il giallo tattico contro l'Ajax : 'Lo avrei forzato con la Roma' : Successo fondamentale per il Real Madrid ad Amsterdam, primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro l' Ajax battuto 2-1 . Merito della firma decisiva di Asensio all'86' e della tenuta ...

Ajax-Real Madrid - Sergio Ramos ammette : “ammonizione cercata” - adesso rischia grosso : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Ajax e Real Madrid, successo per i Blancos che hanno ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale. Nel mirino è finito Sergio Ramos, il difensore si è fatto ammonire intenzionalmente, era diffidato e salterà la gara di ritorno, il calciatore ha ammesso l’episodio al termine della partita ed adesso rischia grosso, l’Uefa infatti non ammette questo ...

De Ligt-Juventus : Paratici in tribuna per Ajax-Real - poi la conferma : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt. A confermarlo è stato lo stesso Paratici in maniera indiretta, il quale ha assistito al match di ieri sera tra Ajax e Real Madrid. Di fatto, l’osservato speciale del direttore sportivo era proprio il centrale difensivo olandese. Classe 1999, grinta, personalità, […] L'articolo De Ligt-Juventus: Paratici in tribuna per Ajax-Real, poi la conferma proviene da Serie A ...

Ajax Real Madrid 1-2 - gol e highlights. Decidono le reti di Benzema e Asensio : Ajax-Real Madrid 1-2 60' Benzema , R, , 75' Ziyech , A, , 87' Asensio , R, Ajax , 4-3-3, : Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, van de Beek, Schöne , 73' Dolberg, ; Neres, Tadic, ...

Champions League 2019 - Ajax-Real Madrid 1-2 : Asensio e Benzema salvano i Campioni. Tottenham travolge Borussia : Questa sera si sono giocati due match validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato con ben sei gol segnati complessivamente sui due campi e tanti colpi di scena. Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 a domicilio, i Campioni d’Europa hanno sofferto tantissimo nella tana dei lancieri che avrebbero meritato ben altro risultato ma alla lunga è uscita fuori la ...

Ajax-Real Madrid : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (1-2) : Ajax-Real Madrid: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (1-2) diretta Ajax-Real Madrid: il commento FINALE Una partita straordinaria quella andata in scena alla Johan Cruijff Arena in quel di Amsterdam. Ajax e Real Madrid regalano uno spettacolo degno degli ottavi di FINALE di Champions più attesi e straordinari. E’ 2 a 1 per i blancos, con il Real che esce vincitore contro un avversario straordinario ...

Champions League : Tottenham devastante contro il Borussia - Real Madrid vittorioso con l’Ajax : Champions League, lo show del Tottenham è andato in scena a Londra dove il Borussia Dortmund è stato sovrastato per 3-0 Seconda splendida serata di ottavi di finale in Champions League. Dopo le emozioni di ieri, quest’oggi sono scesi in campo i campioni in carica del Real Madrid, i quali hanno avuto non pochi grattacapi in Olanda. I Madridisti hanno infatti giocato in casa dell’Ajax, squadra molto interessante e ricca di ...