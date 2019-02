Zurigo-Napoli 1-3: e tirateli mo gli accendini

ilnapolista

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La cronaca del tifoso Prepartita – Nel giorno di San Valentino arriva l’ufficialità che Marek, il nostro ultimo grande amore, il guaglione dei record, il nostro capitano slovacco-napoletano, se ne va dai cinesi (per dirla con le parole ufficiali della società). Marek, ci mancherai, ti aspettiamo per salutarti come si deve e come tu ci hai promesso nella tua lettera. Buona fortuna per la tua prossima avventura. Porta con te un pezzo dellache hai tatuata addosso e mostra ai cinesi il lato bello della nostra città. Noi, stasera, giocheremo la prima partita ufficiale senza di te e ce la metteremo tutta per andare avanti in coppa anche per te, per onorare tutto il lavoro che hai fatto per portarci fin qui.Minuto 0’ – Nientedimeno che Mertens si siede in tribuna. Probabilmente perché li si vede meglio. Vabbuo’ abbiamo lasciato Ciro e ce simmo purtate ...