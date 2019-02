Xiaomi Mi 8 SE riceve MIUI 10 Stabile con Android 9 Pie | Xiaomi Mi A2 la TWRP ufficiale

Ecco tutti gli smartphone di Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 11 : Arriva direttamente dalla Cina una possibile lista degli smartphone Xiaomi che potrebbero ricevere l'aggiornamento a MIUI 11. L'articolo Ecco tutti gli smartphone di Xiaomi che dovrebbero ricevere MIUI 11 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con la versione Global Beta : Xiaomi Mi 8 Lite riceve Android 9 Pie con l'; aggiornamento di MIUI 9.2.11 Global Beta, anche se si tratta di una versione rilasciata solo per i Beta tester.

Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà la modalità Super Night Scene per la fotografia notturna : Wang Chuan, co-fondatore di Xiaomi, conferma che molto Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà un aggiornamento con la Super Night Scene.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve una nuova Global Stabile - Samsung Galaxy S9/S9+ Vodafone ricevono Android 9 Pie : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento per MIUI 10 Global Stabile, mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus con brand Vodafone ricevono Android 9 Pie in Italia.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve Android 9 Pie grazie a un porting di OxygenOS 9.0 : In attesa dell'arrivo si Android 9 Pie suXiaomi Redmi Note 5, potete installare il porting di OxygenOS 9.0.2, nella versione di OnePlus 6.

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite sta iniziando a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di Android del 5 gennaio 2019.

Redmi Note 7 riceverà la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3 - intanto eccolo in un teardown : Anche Redmi Note 7, con la sua fotocamera posteriore da 48 megapixel, riceverà la modalità notturna per le foto, nel frattempo vediamo il primo teardown completo.

Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie - Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio : Giornata di aggiornamenti per due smartphone Android One: Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie, Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio 2019.

Xiaomi Mi MIX 2S riceve la nuova MIUI 10.2 Global : ecco le novità di questo aggiornamento : Xiaomi Mi MIX 2S si aggiorna e riceve la nuova MIUI 10.2: ecco le novità di questo ultimo aggiornamento.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting : ecco Samsung Experience 9.5 : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un insolito porting, che permette agli utenti di installare Samsung Experience 9.5, direttamente da Samsung Galaxy Note 9.

Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile : Xiaomi Redmi Note 3 riceve la MIUI 10 stabile, basata su Android 6.0 Marshmallow: aggiunte anche funzioni di schermo condiviso e switch rapido fra applicazioni. Sarà l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo.

Xiaomi Mi 5S riceve MIUI 10 Global Stabile basata Android 8.0 Oreo : Xiaomi Mi 5S riceve un nuovo aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile, che porta con sé la nuova base Android Oreo.

L'intera serie Xiaomi Mi 8 riceve la modalità moviola a 960 fps e quella notturna per le foto : L'intera gamma Xiaomi Mi 8, composta attualmente da 5 smartphone, riceve un aggiornamento che include la moviola a 960 fps e la modalità notturna per le foto.

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cercando proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che riceverete a breve Android 9 Pie