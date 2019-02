Stage non retribuito | opportunità o sfruttamento?

Sanremo - la Pravo e la Vanoni non rispettano il regolamento e si salutano nel backStage : Due icone della musica italiana d'altri tempi si sono rese protagoniste di un episodio che sta facendo discutere. Stiamo parlando di Parry Pravo e Ornella Vanoni che si sono salutate dietro le quinte di Sanremo e questo, secondo il regolamento del Festival di Sanremo, non è assolutamente consentito. La cantante Patty Pravo quest'anno è in lizza per la vittoria della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo insieme con Briga. I due ...