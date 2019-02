Roma | Zaniolo studia da principe ereditario

Roma - Pallotta : “Zaniolo e Pellegrini rappresentano il futuro del club” : “Ieri abbiamo giocato un’ottima partita, da squadra, anche se purtroppo il Porto è riuscito a segnare quel gol”. Sono le dichiarazioni di James Pallotta, presidente della Roma dopo l’importante successo in Champions League contro il Porto all’emittente radiofonica americana Sirius XM. “Non dimentichiamo che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ...

Icardi senza fascia - Zaniolo a Roma : l’Inter è una casa di pazzi : Voi non lo sapete perché vi perdete dietro a quisquilie minori, la Brexit e Orbán, ma la miglior analista di football che conosco è Paola Peduzzi (emoji: ♥️). Ieri mi dice: “Ma per forza che finiva in un disastro! Con quella moglie più vecchia di lui, e quella moglie poi, che parla sempre. E lui è s

Roma - Capello esalta Zaniolo : 'E' come Pogba' : Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Roma, dagli studi di Sky Sport ha esaltato il giovane classe 1999 : 'Sia Pogba che Zaniolo cercano sempre la giocata, non fanno mai il passaggio semplice. Cercano qualcosa in più e vanno verso la porta: è un segnale di ...

Roma - le cifre di Zaniolo : ecco quanto è stato pagato : quanto è stato pagato Zaniolo dalla Roma? Le cifre dell’affare sono state ufficializzate già la scorsa estate dalla società giallorossa. Il giovane centrocampista nato a Massa il 2 luglio 1999 è arrivato nella Capitale dall’Inter la scorsa estate, all’interno dell’affare Nainggolan. L’Inter lo aveva acquistato nell’estate 2017 dalla Virtus Entella per 1,8 milioni di euro, […] L'articolo Roma, le cifre di ...

Nicolò Zaniolo tifava Juve e i tifosi della Roma ora sono piuttosto preoccupati : Ieri sera, nel match Roma-Porto, Nicolò Zaniolo ha messo a segno una doppietta, diventando il più giovane calciatore italiano a riuscire nell'impresa in Champions. Zaniolo, giovane centrocampista della Roma, è l'ultimo grande rimpianto dei tifosi dell'Inter, la sua ex squadra, e fa sognare i supporter della Juventus, che sperano di vederlo presto vestire bianconero. I Romanisti sono entusiasti del loro nuovo talento, in cui rivedono le ...

Nicolò Zaniolo - così in 7 mesi si è preso la Roma e il calcio italiano : Roma - 'Mi raccomando, ora non bisogna montarsi la testa'. La raccomandazione ecumenica, l'illuminazione del buon senso e dello spirito santo dopo l'ebbrezza della notte di Champions , arriva nello ...

Roma - ma quanto vale Zaniolo? I 40 milioni di Paratici non bastano : ... basti pensare che ieri la sua prestazione ha eclissato almeno parzialmente anche quella splendida all' Old Trafford di Mbappé , il giocatore che secondo il CIES ha il valore più alto al mondo con ...

Roma-Porto - la notte magica di Zaniolo vissuta da bordocampo : Ma non perché leggi 40 milioni su un foglietto di Paratici che, chissà perché, tra tanti stadi al mondo era proprio all'Olimpico. Non perché un giorno può essere rapito da una cosa strana che si ...

Roma - anche l'Uefa alla scoperta di Zaniolo : 'Mondo ai suoi piedi' : 'Ecco chi è il bambino prodigio che dopo la notte di Roma-Porto ha il mondo ai suoi piedi'. C'è un pò di enfasi, ma sicuramente tanta sorpresa anche nelle parole dell'Uefa alla 'scoperta' di Niccolò Zaniolo, il 19enne centrocampista della Roma ieri autore di una ...

Zaniolo - il giorno dopo : posta su Instagram 'Grazie Roma' di Venditti : ROMA - Chissà come sarà il day-after dopo una serata come quella di ieri. A 19 anni non è da tutti finire sotto i riflettori per una impresa, perché di impresa si può parlare a quell'età: due gol ...