Riciclaggio,4 territori Usa in lista Ue

Ira di Washington dopo l'inserimento nella blacklist europea di quattroamericani: Puerto Rico, Isole Vergini americane, Isole Samoa e Guam. Il dipartimento del Tesoro si è lamentato di non essere stato consultato da Bruxelles,affermando che le banche Usa dovrebbero ignorare qualsiasi suggerimento dell'Ue a maggiori controlli sulle transazioni. Washington ha poi definito inutile la: esiste già Financial Action Task Force, organismo mondiale che fissa gli standard per la lotta agli illeciti finanziari.