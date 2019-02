Gli affari a tavola delle agromafie aumentano del 60%

Tutti Gli affari di Cina e Russia con il Venezuela di Maduro : Il crollo negli anni '80 del prezzo del petrolio, da cui dipendeva eccessivamente, ne ha causato una profonda crisi che da economica si è rapidamente trasformata in sociale e politica. Con la scusa ...

L’appello Usa aGli europei : niente affari con Huawei - cooperazione a rischio. Pompeo in tour in Europa : Il caso Huawei è sempre al centro delle attenzioni da parte degli Usa e di diversi Paesi europei. Tanto che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha iniziato in Ungheria un suo tour in cinque paesi Ue, ha immediatamente sentito il bisogno di lanciare un allarme contro i rischi connessi alla costruzione di reti con equipaggiamento del gigante cinese. "E' imperativo che noi condividiamo con loro le cose che sappiamo sui rischi della presenza ...

NBA – Kevin Durant ai Knicks? L’indizio arriva dal mondo deGli affari : stesse dinamiche dell’affare LeBron-Lakers : Kevin Durant avrebbe deciso di spostare la sua azienda ‘Thirty Five Ventures’ a New York: gli esperti non hanno dubbi, è la stessa mossa che ha anticipato il passaggio di LeBron James ai Lakers La situazione contrattuale di Kevin Durant è una delle più calde e interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il cestista degli Warriors non sembra interessato a rinnovare e per acquisire le sue prestazioni sportive ci sarebbero ...

Brilla Piazza Affari insieme aGli altri mercati europei : Prevalgono gli acquisti sulla borsa di Milano , al pari delle principali borse europee, con gli investitori sempre attenti alle trattative commerciali tra USA e Cina . Intanto a Bruxelles si tiene la ...

Il win-win della finanza rossa Gli affari sulla Via dell'Emilia : La "finanza rossa" torna a muoversi: con un'operazione nell'aria da oltre un anno Unipol cede Unipol Banca a Bper Banca, rafforzando il suo focus assicurativo e incassando 220 milioni di euro, che saranno in parte impiegati per aumentare dal 15% al 20% la partecipazione nell'istituto emiliano e in parte per comprare, al 10% del valor nominale, un portafoglio di 1,3 miliardi di sofferenze che verranno gestite da ...

Calcio - queGli affari svaniti all'ultimo momento sull'asse Italia-Cina : ROMA - Il Vesuvio, non la Cina. Almeno per ora. Marek Hamsik vede allontanarsi il suo sbarco nella Chinese Super League, anche se le sorprese restano dietro l'angolo, con la finestra di mercato per ...

TaGlio stime Ue spinge spread sopra 280. Piazza Affari giù - resiste Unicredit : Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi ...

Sanremo - Paragone ad Affari : "BaGlioni? Che promo per la tournée di Giorgia" : “Cosa non mi è piaciuto della prima serata di Sanremo? L'ho visto per un'oretta e devo esser stato sfortunato perché mi sono imbattuto quasi subito nel conflitto d'interessi che avevo denunciato giorni fa. Mi riferisco a Salzano, Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari maGlia rosa in Europa : ... nel suo rapporto 2018 Article IV sull'economia italiana. La crescita in Italia "è rallentata, il rischio di una recessione è aumentato" e - spiega l'FMI - sebbene "gli stimoli fiscali programmati ...

Valentino Rossi - i primi 40 anni del Dottore di Tavullia : gli amici - Gli affari - i segreti : Distesa sulle colline romagnole, affacciata sulla riviera del divertimento, Tavullia è l' ombelico di un mondo tutto giallo, che con la Cina però non ha niente a che vedere. Qui di tarocchi non ce ne sono, c' è solo, ovunque (bandiere appese ai lampioni, cartelli, adesivi, insegne, perfino uno stris

Savona è il nuovo presidente della Consob | Conte prende l'interim aGli affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

