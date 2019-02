Federica Panicucci | rose rosse in diretta a Mattino 5 dal fidanzato Marco Bacini video

Federica Panicucci dedica due video a Barbara d’Urso : il gesto e la pace : Federica Panicucci e Barbara d’Urso, dopo anni torna il sereno: la conduttrice di Mattino 5 dedica due video alla collega Tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso è ormai tornato il sereno, dopo anni di gelo in cui le due conduttrici in forza a Mediaset non hanno avuto un rapporto idilliaco. La questione è piuttosto nota, anche […] L'articolo Federica Panicucci dedica due video a Barbara d’Urso: il gesto e la pace proviene ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso fa una rivelazione su Federica Panicucci : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque torna a parlare di Federica Panicucci E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte del programma Barbara d’Urso ha intervistato Silvio Berlusconi, mentre nella seconda ha fatto una lunghissima chiacchierata con l’attore americano Ronn Moss. Proprio con quest’ultimo la conduttrice ha registrato il promo della sua nuova trasmissione nei panni di Brooke. E ...

Belen e Stefano stanno insieme? Federica Panicucci dice la sua : Federica Panicucci conferma l’amore tra Belen Rodriguez e De Martino? La seconda parte di Mattino 5 oggi si è aperta con il gossip della giornata: il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Si tratta al momento ancora di un rumors lanciato dal settimanale Chi, nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha voluto però dire la sua sottolineando: “Chi è difficilissimo ...

John Vitale si è ritirato/ Isola dei Famosi 2019 - Federica Panicucci : 'Spero che Barbara d'Urso...' : John Vitale si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2019: il naufrago rivela in un confessionale svela il motivo della sua decisione.

Federica Panicucci furiosa : “Mi dissocio!”. La sua denuncia : Federica Panicucci arrabbiata: “Il mio nome usato in modo illecito” Non è stata una buona giornata oggi per Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino 5 infatti si è svegliata con una brutta notizia che ha voluto prontamente condividere suoi suoi social. Come già accaduto, il nome della Panicucci è stato infatti associato ad un sistema di pagamento online, a fini pubblicitari. Insomma una vera e propria truffa per Federica ...

Mattino 5 - Federica Panicucci e la difesa senza precedenti della D'Urso : "Vergognati - violento" : Federica Panicucci difende Barbara D'Urso. La conduttrice di Mattino 5 si scaglia contro il concorrente dell'Isola dei famosi che ha insultato Carmelita con parole volgari a sfondo sessuale. "Questo John si è reso protagonista di insulti indicibili e sessisti nei confronti di Barbara d’Urso. Poi in

Mattino 5 : Federica Panicucci fa un appello a Gigi D’Alessio : Federica Panicucci parla di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a Mattino 5 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano ad essere al centro del gossip. Oggi a Mattino 5, Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio alla coppia di artisti. La conduttrice di Canale5 ha voluto lanciare un appello, commentando: “Gigi sposala! Dai vogliamo i fiori d’arancio!”. I due cantanti, dopo la crisi dello scorso anno, sono tornati ...

Mattino 5 - Matteo Salvini a Federica Panicucci : "La Francia sottrae ricchezza all'Africa" : "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano". Matteo Salvini, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ribadisce che non consentirà ai barconi delle Ong di attraccare nei porti italiani: "Gli immigrati si salvano, come ha fatto la guardia cost

ENRICA BONACCORTI - MATTINO5/ 'Ho tradito tre volte - è terapeutico!' : Federica Panicucci 'Sei troppo moderna' : ENRICA BONACCORTI a MATTINO5, La rivelazione shock della conduttrice: 'Ho tradito tre volte, è terapeutico!'. Ecco cosa ha confidato