Dragon Ball Super: Broly – Recensione

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Chi non ha mai provato almeno una volta ad imitare Goku (o meglio Son Goku o ancor meglio Kakaroth) nell’atto di lanciare la sua famosissima Kame-hame-ha? Siamo praticamente cresciuti tutti (o quasi) seguendo le gesta del simpatico bimbo-scimmia che poi maturando scopre di appartenere ad una razza aliena dalla natura fortemente belligerante: I Saiyan. Chiunque abbia seguito ed apprezzato le gesta di Goku saprà che la serie “ufficiale” termina con lo scontro con il roseo e goloso Majin Bu e che la serie denominata GT non ha avuto, diciamo così, il benestare dell’autore originale Akira Toriyama, di conseguenza la forma finale del nostro eroe corrisponde a quella delSayan di terzo livello. Quello più capelluto e brutto insomma. In effetti ilSayan di quarto livello era decisamente più bello esteticamente. Ma passiamo oltre.Dal punto di vista narrativo dopo aver ...