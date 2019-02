Napoli | fanno esplodere fuochi d' artificio e incendiano una casa

Napoli. Arenella : fanno esplodere dei fuochi d’artificio - a fuoco appartamento : Tragedia sfiorata e danni consistenti. Delle persone hanno fatto esplodere dei fuchi d’artificio in strada, forse per una festa. Così

Napoli. Arenella : fanno esplodere dei fuchi d’artificio - a fuoco appartamento : Tragedia sfiorata e danni consistenti. Delle persone hanno fatto esplodere dei fuchi d’artificio in strada, forse per una festa. Così

Fiorentina e Napoli non si fanno male : finisce 0-0 al Franchi : Dopo gli anticipi dei giorni scorsi che hanno visto le vittorie di Lazio e Roma , la 23esima di Serie A è proseguita con Fiorentina-Napoli delle 18 che ha visto annullarsi le squadre allo stadio ...

Quattro minori fanno sesso all'aperto : il video shock che gira nelle chat a Napoli : Le immagini, che mostrano tre bambini e una bambina coinvolti in esplicite attività sessuali, sono state consegnate alla...

Matteo Salvini - i centri sociali fanno irruzione nella scuola della Lega a Napoli : I "democratici" dei centri sociali assaltano la scuola di formazione della Lega. accade a Napoli, dove i dirigenti della Campania e del Sud del Carroccio si sono riuniti all'Hotel Ramada. Per l'occasione gli antagonisti hanno tentato di sfondare le porte e interrompere il summit con striscioni e cor

Milan e Napoli non si fanno male : 0-0 al Meazza. Cori contro i napoletani : Il Milan di Gennaro Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti giocano una partita intensa, fatta di diverse occasioni da una parte e dall'altra ma non vanno oltre lo 0-0 nella sfida giocata al Meazza. Azzurri più in controllo del match rispetto ai rossoneri con due grandi occasioni, una per parte, create con Musacchio e Zielinski. Nel finale espulsi Fabian Ruiz per un doppio cartellino giallo e Carlo Ancelotti per proteste. Esordio con la maglia ...

I giovani fanno gola - Inter e Napoli su Barella : Ci sono tanti giovani fra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato invernale. Cosi' mentre il d.s. del Paris SG, Antero Henrique, sbarca ad Amsterdam per prendere DE LGT e DE JONG, soffiandoli cosi' alle grandi di Spagna e alla Juventus, la stessa Juve, che si e' assicurata il talento in erba portoghese TRINCAO, cerca ora di stringere i tempi per HUDSON-ODOI, talento del Chelsea che potrebbe lasciare i Blues: in corsa c'e' anche il ...