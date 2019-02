Tour Colombia 2019 | il percorso e le sei tappe ai raggi X Chiusura spettacolare

Ciclismo - Tour Colombia 2019 : svelato il percorso - le sei tappe in programma : Si è alzato questa mattina il sipario sul Tour Colombia 2019, seconda edizione della corsa a tappe inaugurata lo scorso anno, in programma dal 12 al 17 febbraio. Il percorso presenta una prima prova a cronometro, seguita da frazioni adatte a scalatori e velocisti, per un totale di sei tappe. Tra le stelle che hanno già annunciato la loro presenza ci sarà il giovane Colombiano Egan Bernal, vincitore lo scorso anno, insieme al britannico Chris ...