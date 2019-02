Supporto 5G per Huawei P30 | un’esclusiva europea

Il Supporto VR arriva in DiRT Rally 2.0 nel periodo estivo : Codemasters ha annunciato che questa estate introdurrà il supporto per la realtà virtuale all'interno di DiRT Rally 2.0, riporta DSOgaming.Il gioco verrà lanciato entro la fine di questo mese, ed in seguito alle numerose richieste da parte dei videogiocatori PC, lo sviluppatore ha preso la decisione di accontentare i suoi fan puntando a rendere compatibile il titolo per la VR su PC entro l'estate.DiRT Rally 2.0 sfreccerà sul mercato con otto ...

Iva Zanicchi - ecco chi le ha rubato la Palma d’oro di Sanremo : “Ringrazio tutti per il Supporto - è tornata a casa” : Svelato il mistero della Palma d’oro di Sanremo rubata a Iva Zanicchi, per la quale la cantante aveva registrato un videoappello nei giorni scorsi. È stata lei stessa a pubblicare sul proprio profilo Facebook lo spot della seconda stagione Suburra (online su Netflix dal 22 febbraio): “Ringrazio tutti per il supporto che ho ricevuto in questi giorni. Volevo dirvi che la Palma d’Oro è finalmente tornata a casa, ma per riaverla ...

Lettera aperta al Tar Liguria in Supporto dell'ordinanza anti-slot del sindaco Ioculano : ... perche' il gioco lecito immette 100 miliardi di Euro all'anno nell'imbuto Stato-Filiera sottrendone buona parte all'economia sana. Per correggere questo panorama ci affidiamo a Voi, giudici del TAR. ...

Venezuela - dietro il Supporto della Cina a Maduro 26 miliardi di crediti e il timore di perdere influenza in America Latina : La Cina si oppone alle influenze straniere nella crisi Venezuelana. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese a stretto giro dall’autonomina a presidente del capo dell’opposizione Venezuelana Juan Guaido. Letteralmente: “Prestiamo molta attenzione all’attuale situazione in Venezuela e invitiamo tutte le parti alla razionalità e alla calma per cercare una soluzione politica attraverso un dialogo ...

Roma - detenuti per pulire le caditoie. Raggi : un valido Supporto : Roma,, askanews, - Dopo l'esperienza nella pulizia di parchi e giardini, prosegue il progetto "Mi Riscatto per Roma" grazie a cui i detenuti possono lavorare per la città, impegnandosi in interventi ...

Ecco la patch 7.30 di Fortnite con il Supporto per i controller per dispositivi mobile e Granata congelante : Tempo di scoprire le novità principali della patch 7.30 di Fortnite, il nuovissimo aggiornamento che introduce diverse funzionalità e aggiustamenti all'interno del famosissimo titolo di Epic Games.Qui di seguito vi segnaliamo i dettagli più interessanti mentre per la patch completa vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco. Granata congelante Read more…

WhatsApp Web ottiene il Supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook - YouTube - Instagram e Streamable : Un nuovo aggiornamento per WhatsApp Web è in rolluot e porterà il servizio alla versione 0.3.2041. L'aggiornamento introduce nuovi miglioramenti e correzioni di sicurezza e soprattutto la modalità per i video Picture-in-Picture con supporto per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable. L'articolo WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable proviene da TuttoAndroid.

Chrome OS 73 porta il Supporto di Instant Tethering per gli smartphone non Pixel : Con Chrome OS 73 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha introdotto una nuova interessante funzionalità. Scopriamo quale L'articolo Chrome OS 73 porta il supporto di Instant Tethering per gli smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Il Supporto per i tablet Android di Apple Music è disponibile per tutti : Ieri Apple ha aggiornato Apple Music per Android portando l'app alla versione 2.7, distribuendo a tutti gli utenti i diversi miglioramenti inseriti per la prima volta in beta test lo scorso mese. Il servizio di streaming Musicale di Apple ora offre un accesso più semplice alle diverse sezioni dell'app sui tablet Android, grazie alla nuova barra di navigazione che permette un accesso rapido a "Libreria", "Per te", "Sfoglia" e "Radio". L'articolo ...

Scooch Wingback Universal è un curioso Supporto da tavolo per smartphone : Scooch Wingback Universal è un simpatico accessorio dedicato a chi è alla ricerca di un supporto per smartphone. Ecco come funziona L'articolo Scooch Wingback Universal è un curioso supporto da tavolo per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Leonardo - contratto da Ministero Difesa UK per Supporto elicotteri Apache : Leonardo ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per la fornitura di servizi completi di supporto e manutenzione per la flotta di elicotteri Apache AH Mk.1 . Il contratto ...

Fantastica iniziativa per i Samsung Galaxy Note 4 guasti : Supporto gratis o buono sconto - i requisiti : Ci sono alcune novità davvero interessanti per gli utenti che negli ultimi quattro anni abbondanti hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 4 e che, ad oggi, si ritrovano con uno smartphone che presenta moltissimi difetti. Premesso che alcuni sono fisiologici, se pensiamo che non si parla di un device lanciato sul mercato ieri, altri effettivamente indicano che qualcosa è andato storto in fase di progettazione dello smartphone. Ebbene, ...

Stop al bonus baby sitter - ma più Supporto per la rata dell'asilo : MILANO - Il 'bonus nido' sale a 1.500 euro e potrà esser richiesto attraverso il sito dell'Inps dalle 10 di lunedì 28 gennaio. Fine corsa per il contributo 'baby-sitting o asilo nido', con il quale le ...

Stop al bonus baby sitter - ma più Supporto per la rata dell'asilo : Ecco il nuovo panorama delle forme di sostegno alla maternità e paternità, ritoccate dall'ultima manovra. Il "bonus nido" sale a 1.500 euro, aumento dell'assegno di natalità dal secondo figlio in poi