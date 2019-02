Sanremo | Virginia Raffaele e Fabio Fazio imitano Ornella Vanoni e Bruno Vespa a Che tempo

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele imita cinque grandi della musica : pubblico in piedi per lo straordinario medley : Standing ovation per Virginia Raffaele che nell’ultima serata del Festival di Sanremo ha portato in scena un medley eccezionale con le sue Malika Ayane, Giusy Ferreri, Patty Pravo, Fiorella Mannoia per chiudere con Ornella Vanoni video RaiPlay L'articolo Sanremo 2019, Virginia Raffaele imita cinque grandi della musica: pubblico in piedi per lo straordinario medley proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo in lacrime : gaffe Bisio che la interrompe. E Virginia Raffaele inciampa : Nemmeno il tempo di partire che il Festival di Sanremo inanella due gaffes: Virginia Raffaele inciampa nel vestito poco prima di entrare sul palco. Claudio Bisio la aiuta, ma proprio Bisio poco dopo...

VIDEO Loredana Bertè Sanremo 2019 - pubblico in rivolta! Due minuti di fischi per un verdetto assurdo - Bisio - Baglioni e Virginia Raffaele imbarazzati : Quanto visto ieri sul palco di Sanremo non accadeva forse dalla sommossa dell’Orchestra che buttò gli spartiti quando arrivò al secondo posto il Principe Emanuele Filiberto, con esclusione dalla terna finale di Malika Ayane: ieri però è stata la platea a fischiare sonoramente la lettura della classifica finale del Festival di Sanremo. Il quarto posto di Loredana Bertè, che portava una splendida canzone scritta anche da Gaetano Curreri, ha ...

Arisa con la febbre stona a Sanremo : Virginia Raffaele la consola : Finale Sanremo 2019: Arisa con la febbre sbaglia a cantare all’Ariston Una esibizione sotto tono per Arisa in occasione della finale del Festival di Sanremo 2019. “Mi Sento Bene” non ha portato molta fortuna alla cantante che si è esibita con la febbre. Visibilmente in difficoltà, sulle note più alte la cantante ha avuto non pochi problemi ed è sembrata quasi arrendersi nella parte finale della sua performance sul palco del ...

Sanremo 2019 - il momento in cui Virginia Raffaele è tornata Virginia Raffaele : 10° posizione: in Armani Privé9° posizione: in Schiaparelli Haute Couture8° posizione: in Giambattista Valli Couture7° posizione: in Armani Privé6° posizione: in Philosophy di Lorenzo Serafini5° posizione: in Giambattista Valli Couture4° posizione: in Schiaparelli Haute Couture3° posizione: in Atelier Emé2° posizione: in Philosophy di Lorenzo Serafini1° posizione: in Armani PrivéHa aspettato l’ultima serata per uscire dal suo ruolo di ...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa e Baglioni - omaggio a Tenco. Si balla con Eros Ramazzotti. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros Ramazzotti e...

Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Arisa a corto di voce. E Virginia Raffaele strega l'Ariston : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Virginia Raffaele con le imitazioni travolge Sanremo : da Malika Ayane a Fiorella Mannoia : L'Ariston è in tutto piedi per Virginia Raffaele, nella prima esibizione veramente convincente sul palco dell'Ariston: in prima fila, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il ...

Sanremo 2019 - diretta ultima serata : Elisa e Baglioni emozionano con Tenco. E Virginia Raffaele strega l'Ariston : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Sanremo 2019 - diretta finale : Elisa incanta l'Ariston. Si balla con Eros Ramazzotti. Standig ovation per Virginia Raffaele : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziata. Su Leggo.it la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto. Super ospiti: Eros...

Tornano le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019 - da Ornella Vanoni a Giusy Ferreri (video) - ma tardi per salvare il Festival : Ci son volute cinque serate, un Festival intero, perché tornassero le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019, con cavalli di battaglia ormai classici come la parodia di Ornella Vanoni e nuovi di zecca come quella di Giusy Ferreri. Una standing ovation ha suggellato lo sketch della Raffaele nell'ultima serata di questa sessantanovesima edizione, sostanzialmente il primo in cui si cimenta nelle sue amate imitazioni dall'inizio del ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Virginia Raffaele sgrida Patty Pravo : “La smetti di attaccare pipponi a tutti?” – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e ...