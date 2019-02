OxyContin | forte protesta contro l’antidolorifico accusato di indurre overdose letali

Blastingnews

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Una clamorosaè andata in scena negli scorsi giorni in due musei statunitensi, il Guggenheim e il Metropolitan, a causa di un farmaco prodotto dalla Purdue Pharma, azienda farmaceutica i cui titolari sono anche finanziatori di queste istituzioni. L’accusa deinti è che il farmaco, un oppiaceo usato come antidolorifico, sarebbe responsabile di numerosi decessi ebbe dipendenza e assuefazione, esattamente come la morfina. Con gli utili derivanti dal commercio di questo farmaco, regolarmente prescritto dai medici, la famiglia Sackler finanzia istituzioni d’arte e di ricerca, sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna.Ossicodone, antidolorifico scoperto un secolo fa L'ossicodone, nome commerciale, oppure Depalgos se è associato al paracetamolo, è un farmaco oppiaceo che crea dipendenza nei pazienti e ingenti guadagni ai fratelli Arthur, Raymond e ...