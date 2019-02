morto Ron Miller | l' erede dell' impero Disney

morto Ron Miller - il genero di Walt Disney che ereditò l'impero dei cartoni animati : Addio a Ron Miller, l'erede dell'impero del leggendario Walt Disney. Il genero del papà di Micky Mouse è Morto sabato scorso a Napa, in California, all'età di 85 anni. L'annuncio della scomparsa è ...

Rubano. Frontale tra un Range Rover e una Jaguar : un morto : Sinistro stradale mortale a Rubano in provincia di Padova. In ospedale sono finiti anche due feriti lievi. L’incidente è avvenuto

Spagna - scontro frontale tra due treni : almeno 1 morto e 20 feriti : L'incidente ferroviario in Catalogna. Secondo le prime informazioni, i due treni viaggiavano sullo stesso binario nonostante la linea sia a doppio binario. La vittima sarebbe il macchinista di uno dei convogli. Tra i feriti tre sarebbero in gravi condizioni. I due treni viaggiavano a velocità ridotta altrimenti ci sarebbe stata una strage.Continua a leggere

Gli esplode la sigarette elettronica in faccia : morto un 24enne americano : Un uomo di 24 anni è morto in Texas, negli Stati Uniti, il 29 gennaio scorso a causa dello scoppio della sigaretta elettronica che stava fumando. Secondo quanto riporta la Cnn, il 27 gennaio William Brown - questo il nome della vittima - si trovava nel parcheggio di un rivenditore di sigarette elettroniche quando il suo apparecchio gli è esploso in faccia colpendolo anche alla carotide. L'uomo è morto due giorni dopo in un ...

La sigaretta elettronica appena comprata gli esplode in faccia : morto a 24 anni : William Brown, da Fort Worth in Texas, stava svapando in macchina dopo aver acquistato il dispositivo. Dopo l'esplosione, un frammento gli ha reciso l'arteria principale nel collo impedendo al sangue di arrivare al cervello. "Non era un fumatore abituale, stava fumando per la prima volta un'e-cig" ha detto la nonna.Continua a leggere

Grave lutto in casa Ronaldo - morto per le conseguenze di una ischemia il padre della compagna Georgina : Grave lutto in casa Ronaldo: a 70 anni è morto il padre di Georgina Rodriguez, compagna del 5 volte pallone d'oro. Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon era stato un allenatore di calcio. Il decesso, avvenuto a Buenos Aires, è legato alle conseguenze di una Grave ischemia che l'uomo aveva avuto due anni fa

Dick Miller - è morto l’attore di “Fame” e “Terminator” : lavorò con Scorsese e James Cameron : È morto all’età di 90 anni l’attore americano Dick Miller: la sua scomparsa è stata definita dai suoi fan sui social come “la fine di un’epoca“. Da Terminator a Gremlins, da Supermarket horror a Route 666, sono decine i film a cui è associato il suo volto. Una carriera lunga sessant’anni, in cui ha collaborato con alcuni dei registi più celebri di Hollywood, da James Cameron a Martin Scorsese, fino a Ernest ...

morto Sergio - il 'gigante buono' del culturismo : stroncato a 56 anni stroncato da un infarto : stroncato da un infarto a 56 anni . È Morto così la scorsa notte Sergio Origlia , ex campione di culturismo . Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Cuneo. A chiamare i soccorsi, verso l'una di ...

Rubarono foto del figlio morto : esperto riesce a realizzare il desiderio della mamma di riaverle : Il super esperto informatico Michele Vitiello ha recuperato le fotografie del piccolo Gabriele Balanzino, morto a due anni, dopo aver raccolto l’appello disperato della madre Elisabetta Chiavarino. Alla donna, durante un furto in casa, era stato rubato un hard disk in cui conservava tutti i ricordi del figlio.Continua a leggere

Il volpino Stefano che da tre anni aspetta davanti all’ospedale il padrone morto : Il padrone muore ma lui lo aspetta davanti l’ospedale da 3 anni Ormai è la mascotte dell’Ospedale Santo Stefano di Mazzarino, il suo padrone è morto 3 anni fa ma lui lo aspetta ancora lì davanti, fissando la porta da cui il padrone è entrato e non è più uscito Proprio come Hachiko, il cane dell’astronomo nipponico, il professor Hidesaburo Ueno, questo volpinosoprannominato “Stefano” dai medici dell’Ospedale Santo ...