La Juventus vince a Sassuolo | +11 sul Napoli Milan solo al 4 posto

La Juventus vince a Sassuolo - +11 sul Napoli. : Avere un attaccante argentino in grado di cambiare le partite fa comodo a qualsiasi squadra. L'Inter ha il vantaggio di avere non solo Icardi, ma anche Lautaro Martinez: ieri è stato l'ex-racing, ...

FIFA19 - Cristiano Ronaldo re dei bomber. Juventus squadra più vincente. : TORINO - In campo, ma non solo, Cristiano Ronaldo fa la differenza. Da quando è arrivato a Torino la Juventus ha incrementato il proprio fatturato e ha consolidato il proprio dominio in Serie A . Il ...

Arrigo Sacchi : “Di Francesco è bravissimo - alla Juventus potrebbe vincere dieci scudetti di fila” : Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta da Sanremo nella postazione allestita da Radio2 all’interno di Casa Siae. Sacchi, tra le altre cose, ha parlato di Festival di Sanremo: “Sanremo lo vedo, lo guardo, mi piace, anche se non sono mai aggiornatissimo sulle ultime novità. In che ruolo farei giocare Baglioni? ...

Juventus - Dybala : "Quando sei abituato a vincere - perdere fa male" : Rialziamoci e reagiamo assieme! Un post condiviso da Sport Mediaset , @sportmediaset, in data: Gen 31, 2019 at 2:52 PST Gli fa eco Pjanic, ieri tornato in campo nel finale, che non dimentica di fare ...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...

Juventus - Bernardeschi : ‘A Bergamo per vincere - ieri dato grande segnale’’ : La Juventus ieri sera ha sbancato lo stadio Olimpico di Roma grazie a Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo. I bianconeri contro la Lazio hanno sicuramente sofferto, ma grazie soprattutto alla profondità della rosa a disposizione Massimiliano Allegri sono riusciti a conquistare i tre punti. Uno degli uomini che ha consentito alla Juve di vincere contro la squadra di Simone Inzaghi è stato Federico Bernardeschi. Oltre ovviamente al numero 33 juventino ...

Boniek : «Juventus marziana ma la mia vinceva anche in Europa» : ROMA - Intervistato da Radio Anch'io lo Sport su Radio Uno, Zibi Boniek ribadisce la superiorità della Juventus in Serie A e si sofferma sulle ambizioni bianconere in Champions League, paragonando l'attuale squadra a quella in cui ha ...

Juventus - in Italia sei Ok ma per vincere in Europa serve altro : La Juventus demolisce tutti. Almeno in Italia. I bianconeri continuano a vincere pur senza esprimere un gioco fluido.Continua la corsa della Juventus verso un nuovo titolo di Campioni d’Italia. I bianconeri, all’Olimpico, pur soffrendo hanno portato a casa tre punti pieni. Il massimo risultato con il minimo (molto minimo sforzo). Il primo tempo della squadra di Allegri è stato a dir poco disarmante per i tanti errori fatti e la ...

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Il calcio è crudele - non ho mai visto i bianconeri così in difficoltà. Meritavamo di vincere' : Cancelo e Cristiano Ronaldo, nel finale, battono i biancocelesti, per il rammarico di Simone Inzaghi: "Non ricordo quest'anno la Juventus così in difficoltà " ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport " ...

Serie A - La Juventus soffre ma vince : battuta la Lazio 1-2 : La formazione capitolina passa in vantaggio con l'autorete di Emre Can ma la squadra bianconera rimonta con Cancelo e Cristiano Ronaldo. ROMA Nel match valevole per il posticipo domenicale della ...

La Juventus gioca male ma vince in rimonta : Lazio ko 2-1 all'Olimpico : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca una partita brutta contro la Lazio di Simone Inzaghi che di contro gioca forse la sua partita migliore in stagione contro la prima della classe. I biancocelesti nonostante le tante chance avute per vincere, però, hanno addirittura perso facendosi rimontare l'iniziale vantaggio siglato dall'autorete di Emre Can. I gol di Cancelo, al 74', e di Cristiano Ronaldo su rigore, a due minuti dal novantesimo, ...

La Juventus vola sull’asse Ronaldo-Cancelo! Un rigore dubbio beffa la Lazio e la sua paura di vincere : La Juventus soffre ma rimane imbattuta: sconfitta la Lazio di Inzaghi 1-2 all’Olimpico Una sfida importantissima, questa sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Entrambe le squadre sono scese in campo affamate di vittoria, ma nel primo tempo nè gli uomini di Inzaghi nè quelli di Allegri sono riusciti a dare una svolta al match. Alfredo Falcone – LaPresse La Juventus ha giocato motivata dal ko del Napoli, fermato ...