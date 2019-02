Isola dei famosi resoconto puntata 10 febbraio | fuori Grecia Colmenares

Isola dei Famosi - Paolo Brosio show : si 'cala' le mutande nel fango. Alessia Marcuzzi : 'Oddio è nudo!' : Paolo Brosio show durante la quarta puntata dell' Isola dei Famosi 2019 , che vi abbiamo raccontato in diretta su Leggo.it la minuto per minuto. Momento di imbarazzo per Paolo Brosio che si tira giù ...

Isola dei famosi - la Sorgè 'interessata' a Bettarini : 'Potrei divertirmi con lui' : Soleil Anastasia Sorgé, conosciuta per la sua precedente esperienza televisiva a Uomini e Donne, è una nuova concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi. Sbarcata in Honduras con il fratello della famosa showgirl argentina Belen, Jeremias Rodriguez, la ragazza ha già creato scalpore nello studio del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex corteggiatrice, ed ex fidanzata di Luca Onestini, ha espresso apprezzamenti su Stefano ...

Isola dei Famosi 2019 - Sinisa Mihajlovic alle figlie. "Camminate a testa alta" : Bologna, 11 febbraio 2019 - All'Isola dei Famosi 2019 l'allenatore del Bologna fa piangere tutti. Durante la quarta puntata del reality di Canale 5 , condotto da Alessia Marcuzzi, le due naufraghe ...

Isola dei famosi - scoppia il "riso gate" : Se al cinema si scatenava il caos un pugno di dollari, all'Isola dei famosi basta un pugno di riso. Sono, infatti, le dimensioni delle porzioni decretate dal leader Marco Maddaloni a mandare su tutte ...

Cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi 2019 che stuzzica il pubblico con la “tentatrice” Soleil Stasi e l’eliminata Grecia Colmenares : Ultima domenica di ordinaria follia per Canale 5 visto che Cambia ancora la programmazione de L'Isola dei Famosi 2019. Come preventivato quella di ieri sarebbe stata l'ultima volta alla domenica sera per il reality che torna in onda tra qualche giorno e, in particolare, non al suo posto del giovedì ma anticipa al mercoledì. Mediaset prova un'altra mossa scappando dall'affollato giovedì e tentando di recuperare un po' di ascolti al mercoledì sera ...

Isola dei Famosi 2019 - Quarta Puntata : Soleil Sorge Vuole Conquistare Stefano Bettarini! : Durante la Quarta Puntata de L’Isola Dei Famosi 2019, i naufraghi litigano aspramente per le razioni di riso. Soleil ed Jeremias approdano come concorrenti nelle spiagge honduregne. La Sorgè è intenzionata a Conquistare Stefano Bettarini. Nicoletta Larini interviene indignata! Isola Dei Famosi: malumori tra i naufraghi a causa della spartizione del riso. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè approdano in Honduras come concorrenti! L’ex ...

Isola dei Famosi 2019 quarta puntata : nominati - eliminato e strane richieste : quarta puntata Isola dei Famosi: eliminato e nominati, cosa è successo? I nominati della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 non hanno sorpreso più di tanto. Sono palesi le antipatie tra i vari concorrenti. I vari gruppi, inoltre, non fanno altro che aumentare la reciproca ostilità e il riso della discordia ha incrinato alcuni rapporti! […] L'articolo Isola dei Famosi 2019 quarta puntata: nominati, eliminato e strane richieste ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata : Marco ancora leader. Al televoto Yuri - Kaspar e Sarah. Fuori Grecia : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2019 quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it, dopo la “sbornia” sanremese, scatta un nuovo liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.32: Via al riassunto di quanto successo in ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : fuori Grecia; in nomination Sarah - Kaspar e Yuri : La puntata parte con un classico dell'Isola: la lotta per il riso. I due gruppi non si ritrovano sulle quantità di riso spartite: i Pirati credono di aver agito con sapienza, la Ciurma non ci sta. L'attenzione si sposta poi su Kaspar, che viene avvertito come un generale abbastanza dispotico dal gruppo dei privilegiati. Prova ricompensa: uomini contro donne, squadre capitanate rispettivamente dai nuovi naufraghi Soleil Sorge e ...

Isola dei Famosi 2019 - Siniša Mihajlovic alle figlie Viktorija e Virginia : "Non perdete mai il sorriso" : Tempo di sorprese all'Isola dei Famosi 2019. A quasi venti giorni dallo sbarco sulle spiagge honduregne, le sorelle Viktorija e Virginia, figlie dell'attuale allenatore del Bologna Calcio Siniša Mihajlovic, hanno ricevuto un video-messaggio incoraggiante proprio dal padre, solitamente piuttosto serio e sostenuto davanti alle telecamere. Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, siate sempre voi stesse e dite sempre quello che pensate, ...