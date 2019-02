Rugby – Top12 | risultati 14ª Giornata | Calvisano | Rovigo e Valoruby restano al comando

Rugby - Top12 2019 : vittoria con bonus per le tre capoliste. Perdono contatto le Fiamme Oro - addio semifinali? : Il Top12 di Rugby è arrivato alla 14ma giornata, la terza del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, al termine dei quali resiste il terzetto al comando. Il Calvisano passeggia contro il San Donà, battuto 62-14, il ValoRugby supera per 38-7 il Valsugana, mentre il Rovigo espugna non senza difficoltà il campo del Mogliano per 17-25. Perde una lunghezza il Petrarca, che batte 17-6 il Viadana ma non trova il ...

Rugby - Top12 2019 : scontri diretti al Rovigo e al ValoRugby. Vince Calvisano - un terzetto al comando : Il Top12 di Rugby è arrivato alla tredicesima giornata, la seconda del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccavano gli scontri al vertice tra Fiamme Oro e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno violato il campo dei cremisi Vincendo per 33-35, e tra Rovigo e Petrarca, con i padroni di casa che hanno sconfitto i Campioni d’Italia per 17-10. Ne approfitta il Calvisano, che passa ...

Rugby - TOP12 : Rovigo - Calvisano e ValoRugby volano in vetta : Rovigo, Calvisano e ValoRugby volano in vetta al TOP12 di Rugby, ecco quanto accaduto nella 13ª giornata Diventa sempre più avvincente la lotta in vetta al TOP12 che nella tredicesima giornata regala nuove emozioni e ribaltoni. Al comando della classifica troviamo tre squadre: FEMI-CZ Rovigo, Kawasaki Robot Calvisano e ValoRugby Emilia. I Bersaglieri allo stadio “Battaglini” si aggiudicano il derby d’Italia 17-10 contro il Petrarca in una ...

Rugby - TOP12 12ª Giornata – Bagarre in vetta - vincono le prime 5 in classifica! : Apertissima la lotta per la vetta della TOP12: Bagarre in alta classifica, vincono tutte le prime 5 Continua la Bagarre in testa al TOP12. Nella dodicesima Giornata di campionato vincono le prima cinque squadre in classifica che si ritrovano racchiuse in soli cinque punti. Nel derby di Padova il Petrarca riesce a ribaltare il passivo contro il Valsugana aggiudicandosi la stracittadine per 24-17, con la squadra di Polla Roux che riesce a ...

Rugby – Top12 : inizia il girone di ritorno - la presentazione della XII giornata : TOP 12: al via il girone di ritorno, la presentazione della XII giornata di sfide della palla ovale Dopo le due settimane di pausa dedicate al Continental Shield e alla Coppa Italia, il Top12 torna a prendersi la scena con la dodicesima giornata di campionato con la prima giornata di ritorno, tutta in programma alle ore 15 e disponibile in diretta sui canali social della Federazione Italiana Rugby. Bagarre in testa alla classifica con ...

Rugby Top12 - XI giornata : Rovigo sale al secondo posto - bene Verona : Rugby Top12, XI giornata andata in scena oggi con tre posticipi: FEMI ha battuto Rovigo 59-27, vittoria anche per Verona Con i tre posticipi odierni si è conclusa la seconda parte della XI giornata di Top12. Con un netto 59-27 il FEMI-CZ Rovigo si aggiudica il derby veneto contro il Lafert San Donà e sale al secondo posto in classifica appaiato al ValoRugby Emilia, ad un punto dalla capolista Petrarca. Gara in salita per gli uomini di ...

Rugby – TOP12 - Petrarca campione d’inverno : Il ValoRugby cade a Calvisano, Petrarca campione d’Inverno Con una bella prestazione gli uomini di Andrea Marcato sono riusciti a superare le Fiamme Oro in un incontro duro ed equilibrato fino alla fine (al 73’ la meta di D’Onofrio ha riaperto il match spostando il parziale sull’11-10) e chiuso poi da Coppo, autore di due mete. Il Petrarca ha usufruito della sconfitta dell’ex capolista VaoRugby Emilia che è caduta 23-18 a Calvisano. ...

Rugby – Top12 - la preview della XI giornata di Campionato nel weekend dell’Epifania : Giro di boa per il Top12 che con l’undicesimo turno, diviso in due tronconi tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, vedrà chiudersi il girone d’andata Ben cinque le squadre a contendersi il titolo di Campione d’Inverno che potrebbe essere assegnato già nella giornata di sabato. Alle 15 la capolista ValoRugby Emilia farà visita al Kawasaki Robot Calvisano: match che si preannuncia imprevedibile con entrambe le squadre che avranno la possibilità ...

Rugby – TOP12 - l’Argos Petrarca Padova abdica dopo 9 mesi in vetta : ValoRugby Emilia chiude il 2018 in vetta : Toscana Aeroporti I Medicei batte 14-9 Argos Petrarca Padova che dopo 9 mesi consecutivi passati in vetta alla classifica abdica in favore di ValoRugby Emilia dopo nove mesi consecutivi in vetta alla classifica del massimo campionato, i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova abdicano, nell’ultima partita del 2018, fermati al “Lodigiani” di Firenze dai Toscana Aeroporti I Medicei che, vincendo 14-9, rilanciano le proprie ...

Rugby – Top12 : tutti gli incontri della decima giornata - i match in diretta su Youtube : Top12: la presentazione della decima d’andata. Tutte le sei sfide in diretta sul canale Youtube della FedeRugby Ultimi ottanta minuti del 2018 per il massimo campionato italiano che sabato, prossimo al giro di boa di metà stagione. Tutta la decima giornata si disputa sabato 22 dicembre alle ore 15, come sempre interamente in diretta sul canale Youtube della FIR e con il match-clou del turno disponibile in simulcast anche sulla pagina ...

Rugby – Top12 : i risultati da tutti i campi della IX giornata : Top12, IX giornata: colpo ValoRugby a Padova. Il Verona riapre la lotta salvezza Colpo del ValRugby in casa del Petrarca Padova che nella nona giornata del Top12 cade tra le mura amiche dopo una lunga serie positiva che durava dallo scorso campionato. La squadra guidata da coach Manghi si è imposta 20-18 portandosi ad un punto dalla vetta della classifica guidata ancora dai campioni d’Italia in carica. Bagarre in zona play-off con ...