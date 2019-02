«Pose» è su Netflix | preparatevi a farvi conquistare

Perché guardare Pose su Netflix - la serie LGBT+ di Ryan Murphy già rinnovata per una seconda stagione : È arrivata Pose su Netflix, la nuova serie creata da Ryan Murphy che è già un successo Oltreoceano. Il papà di Glee e American Horror Story torna con un prodotto viscerale in cui racconta i "ball" - un sottostrato della cultura LGBT americana, caratterizzato dalla partecipazione a competizioni di danza. Ambientata nel 1987 a New York, lo show pone l'attenzione su una società in pieno sviluppo, dall'ascesa dell'impero di Trump alla scena sociale ...