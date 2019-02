Auto in testacoda sulla A10 tra Andora e Albenga | un ferito lieve

Enrico Ruggeri illeso per miracolo dopo un testacoda di 400 metri in Autostrada : Un grande spavento, un’automobile danneggiata e nulla più: Enrico Ruggeri ha infatti rischiato ben altro con l’incidente che gli è capitato sull’autostrada A10 vicino a Savona, nella serata di giovedì 24 gennaio. Il popolare cantautore, infatti, era a bordo di una Maserati che è finita contro il guard rail e per 400 metri è scivolata lungo la strada in testa-coda. illeso Ruggeri come anche la sua collaboratrice Stefania Alati e ...