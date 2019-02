Alessandro Borghi ci porta alle origini della Città Eterna

Il Primo Re : Alessandro Borghi e il cast del film saluta il pubblico a Roma : Al centro della trama ci saranno i fratelli Romolo e Remo, alle prese con un mondo antico e ostile. I due giovani sfideranno il volere implacabile degli Dei e dal loro sangue nascerà una città, Roma, ...

Alessandro Borghi : “La crisi delle sale? Non facciamo più bei film” : A Movie Mag del 30 gennaio, Alessandro Borghi: “Dicono che le sale cinematografiche stiano morendo, ma se stanno morendo è solo perché non riusciamo più a fare dei bei film”. A parlare è l’interprete dell’atteso Il Primo Re, Alessandro Borghi, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia in onda, in versione ridotta nella prossima puntata di Movie Mag, ma disponibile in versione integrale da giovedì mattina sul portale RaiPlay. Il ...

Il video di Alessandro Borghi a Le Iene commosso per Stefano Cucchi tra politica e omosessuali : “vincerò l’Oscar con il mio primo ruolo da trans” : Un Alessandro Borghi a 360 gradi quello che si è concesso ieri sera a Le Iene in un'intervista il cui video ha fatto già il giro del web. Il volto noto di Suburra il film e poi la serie, dal 22 febbraio su Netflix con i nuovi episodi, non si è tirato indietro rispondendo alle domande del programma e lasciandosi riempire gli occhi quando è stato il momento di parlare di una delle sue ultime fatiche, Sulla mia pelle. Nel film Netflix, ...

Alessandro Borghi - cinque curiosità sull'attore italiano : Alessandro Borghi è uno tra gli attori italiani più apprezzati per le sue performance sul piccolo e grande schermo. Una delle sue parti di maggior successo è stata l'interpretazione della tragica storia di Stefano Cucchi, apprezzata dagli stessi familiari del ragazzo deceduto. Adesso è al lavoro con la serie tv Diavoli, con Patrick Dempsey, su Sky. Di seguito cinque curiosità sull'attore italiano.

Il primo re - il mito di Romolo e Remo - raccontato al cinema. Alessandro Borghi : «E' il trionfo della comunità contro l'individualismo» : di Paolo Travisi 753 A.C. La fondazione di Roma . Da qui ha inizio la storia del mondo Occidentale. E qui finisce la storia raccontata dal regista Matteo Rovere nel film Il primo re . Che è la storia ...

Alessandro Borghi è Remo - Alessio Lapice è Romolo. Arriva Il primo re : Due fratelli, soli, nell'uno la forza dell'altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ...

VIDEO - Arriva al cinema 'Il Primo Re' - Alessandro Borghi guerriero tra mito e realtà : Attraverso il mito di Romolo e Remo , Rovere non ha fatto altro che portare alla luce un legame fortissimo tra due fratelli, 'figli' di un mondo antico e ostile, pronti a sfidare il volere ...

Alessandro Borghi pronto per Il Primo Re ringrazia la fidanzata Roberta Pitrone : matrimonio all’orizzonte? : Il pubblico è in trepidante attesa per l'uscita di Suburra 2 su Netflix ma prima del 22 febbraio e del grande evento, Alessandro Borghi sarà Il Primo Re e dal 31 gennaio dimostrerà, ancora una volta, la sua bravura al cinema. A raccontare le difficoltà della lavorazione di questa pellicola è stato lo stesso attore per tutti ormai stella emergente del nostro cinema dopo il successo nella serie Suburra e Sulla mia pelle in cui ha prestato il volto ...

Ancora in corso i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : come partecipare : Continuano senza sosta, a riprese in corso a Roma, i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: dallo scorso settembre, ormai, a fasi alterne, si girano nella Capitale diverse scene della nuova serie Sky, ambientata nel mondo dell'alta finanza tra Londra e l'Italia. La nuova produzione internazionale di Sky e Lux Vide è un adattamento televisivo del romanzo omonimo del finanziere Guido Maria Brera, con ...

Alessandro Borghi è Remo grazie alla fidanzata : “Roberta è intelligentissima” : Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta Pitrone: il gesto che l’attore non dimenticherà mai Nonostante il grande successo ottenuto negli ultimi anni, la vita privata di Alessandro Borghi non è cambiata di una virgola. Da tempo l’attore romano è felice accanto a Roberta Pitrone, ex ballerina oggi affermata art director. I due sono andati a […] L'articolo Alessandro Borghi è Remo grazie alla fidanzata: “Roberta è ...

Alessandro Borghi da principe di Ostia in Suburra a “Il primo Re” di Roma dal 31 gennaio al cinema : Alessandro Borghi non ha certo bisogno di presentazioni. I fan lo hanno amato in versione "selvaggia" in Suburra il film e poi nella serie ma anche in quella più profonda di Sulla mia pelle finendo alla versione dark di Napoli Velata ma adesso tutto sta per cambiare. L'attore Romano classe 1986 è pronta a svelare un'altra parte di sé, quella latina e più primitiva che dal 31 gennaio mostrerà nelle sale italiane come protagonista de "Il primo ...

Alessandro Borghi è «Il primo re» : così non lo avevate ancora mai visto - né sentito : Il primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiIl primo re: Alessandro BorghiLe notizie riguardo Il primo re, il nuovo film di Matteo Rovere sul mito di Romolo e Remo, le abbiamo apprese un po’ alla volta, con i tempi dettati dal regista. Prima la foto di un irriconoscibile Alessandro Borghi coperto di fango, i capelli e la barba lunga e ...

Suburra 2 su Netflix con Alessandro Borghi : data di uscita e prime anticipazioni : Netflix: quando esce Suburra? C’è la data ufficiale Suburra torna su Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato la data di rilascio della seconda stagione. I nuovi episodi della serie tv con Alessandro Borghi e Claudia Gerini saranno disponibili a partire da venerdì 22 febbraio. Come già anticipato, Suburra 2 parte tre mesi dopo il finale […] L'articolo Suburra 2 su Netflix con Alessandro Borghi: data di uscita e prime ...

Suburra - nuovi episodi tv da febbraio con Alessandro Borghi e Claudia Gerini : Nella nuova stagione, le donne della serie acquisiranno ruoli spietati e determinanti nello sviluppo della storia: debutta il prossimo 22 febbraio il secondo capitolo di 'Suburra', la serie, il primo ...