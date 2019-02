Manuel non si arrende | ' Tornerò più forte di prima'

Lite al pub con i Casalesi e poi gli spari a Manuel : 'Qui non erano mai venuti' : di Mauro Evangelisti Quando i notiziari trasmettono i servizi sull'arresto di Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25 anni, i due giovani di Acilia che hanno confessato di aver sparato per ...

Manuel Bortuzzo 'Non mi sento più le gambe'/ Ultime notizie - 2 giovani arrestati 'Colpito per errore' : Manuel Bortuzzo in ospedale dopo la sparatoria "Non mi sento più le gambe". Fermati due giovani delle gang locali "Colpito per errore"

Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare Manuel Bortuzzo , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'...

Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'Axa, Roma. Una visita privata, ...

Manuel - fermati non rispondono a gip : Non hanno risposto alle domande del gip perché quello che avevano da dire lo hanno già detto l'altro ieri in questura". A dirlo l'avvocato Giulia Cassaro, difensore di Lorenzo Marinelli e Daniel ...

Agguato a Manuel : i due fermati non rispondono al gip : Mercoledì la confessione in Questura, oggi il silenzio davanti al gip: Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida del ...

Manuel Bortuzzo - lo sparo e lui cade a terra : un video (che non pubblichiamo) riprende il momento dell'agguato : Le immagini della telecamera della tabaccheria di Roma che mostrano il ferimento del 19enne, che era al distributore automatico con la sua ragazza. Immagini forti che Repubblica ha scelto di non mostrare per non aggiungere altro dolore al dramma che stanno vivendo il ragazzo e...

Lite al pub con i Casalesi e poi gli spari a Manuel : 'Qui non erano mai venuti' : Quando i notiziari trasmettono i servizi sull'arresto di Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25 anni, i due giovani di Acilia che hanno confessato di aver sparato per errore a Manuel ...

Manuel Bortuzzo - i due fermati confessano : «Non volevamo sparare a lui» : Dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa, avvenuto martedì, si sono costituiti Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia. Hanno detto di aver colpito il nuotatore pensando di avere davanti i ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima

Manuel Bortuzzo - i due fermati : «Non volevamo colpire lui». Accusa di tentato omicidio : C?è una svolta che potrebbe essere fondamentale sul caso del nuotatore di Treviso, Manuel Bortuzzo, 19 anni, ricoverato all?ospedale San Camillo dopo essere stato ferito da un...

Manuel Bortuzzo non camminerà più - i suoi due aguzzini : 'È stato un errore' : 'Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...