« Mai abbiamo dichiarato o indotto i medici a comportarsi in maniera difforme dai

Diciotti - la lettera di Toninelli e Di Maio a difesa di Salvini : “Abbiamo deciso insieme” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli confermano ufficialmente il loro sostegno a Matteo Salvini sul caso Diciotti, inviando una lettera alla giunta per le autorizzazioni. I due ribadiscono che la decisione relativa alla Diciotti e ai migranti a bordo è stata presa collegialmente da tutto il governo: "Le decisioni del ministro sono da imputarsi anche ai sottoscritti".Continua a leggere

Sherlock - Steven Moffat e Mark Gatiss : 'Non abbiamo Mai detto addio alla serie' : Benedict Cumberbatch ormai è universalmente famoso per essere il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, ma non è sempre stato così. C'era un tempo, fino a pochi anni fa, in cui Cumberbatch era famoso principalmente per la sua interpretazione di Sherlock Holmes, l'iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, nella serie della BBC "Sherlock". E ora, dopo quasi 10 anni dall'inizio della serie e dopo quasi 2 anni dalla sue ipotetica ...

Consob - Di Maio : “Savona incompatibile? No - abbiamo verificato. Persona giusta - sarà sentinella dei consumatori” : “Savona incompatibile per la presidenza Consob? No, come governo abbiamo verificato. sarà una sentinella per i consumatori e non per i banchieri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo le polemiche per la possibile incompatibilità dovuta alle leggi Madia e Frattini. “Siamo coscienti di avere individuato la Persona giusta“, ha aggiunto il capo politico del M5s, ...

Bohemian Rhapsody - i Queen : “Non abbiamo Mai rifiutato di esibirci agli Oscar” : Parola di Brian May The post Bohemian Rhapsody, i Queen: “Non abbiamo mai rifiutato di esibirci agli Oscar” appeared first on News Mtv Italia.

Diciotti - Di Maio : “M5s Mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Australia - catastrofiche alluvioni nel Queensland : a Townsville oltre un anno di pioggia in una settimana. “Non abbiamo Mai visto niente di simile” [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

Non abbiamo Mai avuto previsioni del tempo così precise : Il meteo da qui a 5 giorni è più preciso di quanto fosse una previsione su un solo giorno di 40 anni fa, ma non sempre ce ne rendiamo conto

Recessione - Di Maio : “Non abbiamo avuto modo di incidere sull’economia del 2018. Colpa governi precedenti” : “I dati Istat sul Pil testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi e il fallimento della legge di Bilancio di Gentiloni“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. Il leader del M5s ha anche aggiunto che “non ci sarà bisogno di correggere le stime, nonostante siamo in una congiuntura economica ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

M5s e Luigi Di Maio - pagliacciata sul processo a Matteo Salvini : "Abbiamo cambiato idea" - perché sono finiti : Lo scacco matto non è più una ricostruzione giornalistica, ma la realtà dei fatti. Si parla della mossa con cui Matteo Salvini ha fregato il M5s, sempre più vicino al collasso. Il contesto è quello della richiesta di rinvio a giudizio del ministro leghista per il caso Diciotti: questa mattina, la le

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo non abbiamo giocato - Mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Accordi&Disaccordi - Paragone (M5s) : “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo Mai negato alla giustizia nessuno : andiamo in linea. E anche la Lega potrebbe sorprendere tutti” : “Caso Salvini-Diciotti? Credo che già Matteo Salvini abbia deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche si pone. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro, un parlamentare, quindi noi del M5S andiamo in linea. anche la Lega potrebbe sorprendere tutti e votare sì, qualcuno gli sta regalando una prateria elettorale, una campagna elettorale già fatta”. Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, ...