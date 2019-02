Festival di Sanremo | critiche per Il Volo | polemiche per Francesco Renga

Sanremo 2019 - Rocco Papaleo inciampa e cade in diretta al DopoFestival : È l’una passata e il Dopofestival è iniziato da pochi minuti: Rocco Papaleo si è esibito con un suo monologo alla chitarra poi ha preso la parola Melissa Greta Marchetto che ha iniziato a dialogare con una giornalista, a cui ha chiesto conto dei suoi giudizi molto bassi nelle pagelle. C’è un botta e risposta tra le due, tutto prosegue come da programma quando ad un certo punto si vede Papaleo che da dietro le quinte attraversa il ...

Tutti padri a Sanremo 2019. Intanto Motta e Nada sono il miglior duetto del Festival : padri. A occhio, nel nostro paese sono nati meno bambini di quante volte, da marzo a oggi, i governanti dai quali ci pregiamo d’esser rappresentati hanno pronunciato il fatidico “in quanto padre”. Un “lo faccio e dico da padre” continuo ed estenuante. Neanche le madri negli anni Cinquanta usavano i

Ascolti tv 8 febbraio - cala ancora il Festival di Sanremo : Baglioni non brilla : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 8 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della quarta serata del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Un Festival che, sebbene stia ottenendo degli Ascolti positivi, non sta bissando il grandissimo successo che Baglioni era riuscito ad ottenere con ...

Festival di Sanremo - venerdì : Motta e Nada trionfano ma il pubblico non è d'accordo : La quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri 8 febbraio su Rai 1, è stata contrassegnata dai duetti dei 24 Big in gara con artisti del mondo della musica o della danza da loro scelti. Si è trattato di un susseguirsi di esibizioni emozionanti, alcune delle quali hanno conquistato l'entusiasmo del pubblico mentre altre sono passate inosservate, senza particolari menzioni degne di nota. Insieme ai concorrenti della kermesse canora, ...

Festival di Sanremo 2019 - Il Volo : vicini alla rottura? : I tre tenori, diventati famosi nel mondo, ed effettivamente poco apprezzati in larga scala in Italia, potrebbero conquistare il pubblico italiano cimentandosi in stili completamente diversi. Valeria ...

Sanremo - Baglioni : "Il Festival era diventato troppo televisivo. Mio compito far prevalere la musica" : Claudio Baglioni si toglie i sassolini dalle scarpe: “Il mio compito era quello di far prevalere la parte artistica e musicale, perché è giusto che sia così. Si chiama Festival della canzone italiana, è scritto nel primo articolo del suo statuto”.Da quando ha assunto l’incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo, il cantautore si è impegnato per rimettere la musica al centro della kermesse. Impegno che non sarebbe stato ...

Motta e Nada vincono la serata dei duetti del Festival di Sanremo (il racconto della serata) : Quarta serata, tempo di duetti. L'inizio è col botto, Baglioni canta Acqua dalla luna - con i soliti ballerini di supporto - ma non becca la giusta tonalità. Viene presentata la giuria d'onore: schierati in prima fila Mauro Pagani, Elena Sofia Ricci, Claudia Pandolfi, Joe Bastianich, Serena Dandini e Ferzan Ozpetek, Camila Ranovich e Beppe Severgni...

A sorpresa Anastasio al Festival di Sanremo 2019 interpreta il figlio di Bisio dopo il monologo sui giovani (video) : dopo la vittoria dell'ultima edizione di X Factor, Anastasio al Festival di Sanremo 2019 irrompe all'improvviso sul palco del Teatro Ariston per interpretare il ruolo del figlio di Claudio Bisio che aveva appena recitato un monologo sui giovani e che ricorda un passo di Gli sdraiati del suo autore storico, Michele Serra. Il giovanissimo artista non era stato annunciato tra gli ospiti della serata, per cui la sua presenza sul palco è giunta ...

Sanremo 2019 - vestiti e look della quarta serata del Festival : I look scelti dai cantanti nel penultimo appuntamento della kermesse dedicato ai duetti con grandi ospiti

Ligabue - entrata da re al Festival di Sanremo : omaggi a Freddie Mercury e Guccini : Luciano Ligabue superstar sul palco di Sanremo. Il rocker di Correggio ha reso omaggio al grande Freddy Mercury con uno dei più grandi successi, "We will rock you". Liga è...

Motta e Nada cantano Dov’è L’Italia - il Festival di Sanremo si tinge di rumore (video) : I capelli sciolti e l'apparente svogliatezza che una giovane cantante mostrò nel lontano 1969 con Ma Che Freddo Fa sono rimasti nel cuore di pochi e nella pancia di molti: Motta e Nada cantano Dov'è L'Italia e di nuovo la giovane ribelle di Amore Disperato torna sul palco dell'Ariston insieme a un cantautore della scena indie, per la prima volta al Festival di Sanremo con la sua canzone sullo smarrimento e sulla ricerca dell'amore come oasi di ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : Loredana Bertè ammalata - la sua esibizione è a rischio – FOTO e VIDEO : Siamo al giro di boa: inizia la semifinale del Festival di Sanremo. Come? Ma con una canzone di Claudio Baglioni, che domande! Quella di stasera è Acqua della Luna. Il dittatore artistico, come di consueto, viene raggiunto sul palco da una scintillante Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le parole si sprecano sull’armonia di questo Festival (si può dire che palle?) e si compiacciono sul numero di artisti che questa sera salirà sul ...

Festival di Sanremo - la diretta della serata dei duetti : Quarta serata, tempo di duetti. Un super ospite: Ligabue, che renderà omaggio a Guccini cantando "Dio è morto" con Baglioni.