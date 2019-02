Anche gli industriali in piazza con i sindacati a Roma | La situazione è grave

BAnche - Salvini : “Azzerare Bankitalia e Consob - dov’erano questi signori mentre gli altri mangiavano?” : “Banca d’Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una-due persone, azzerati”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante l’assemblea degli ex soci di Popolare Vicenza. “Venendo qua – ha aggiunto – leggevo che c’è il governo che sta mettendo le mani su chi governa le Banche. Stiamo facendo l’esatto contrario. Se noi siamo qua, se voi siete qua col conto corrente in ...

Simona Rocca - parla l'ex moglie di Mario D'Uonno : 'Colpevole Anche lei' : "Mario è sicuramente una persona molto impulsiva, una persona che non era tranquilla. Ma lo sapeva anche lei". Esordisce così l'ex moglie di Mario D'Uonno , l'uomo che ha dato fuoco all'auto della sua ...

Sanremo 2019 - arriva la diffida : Achille Lauro è nell'occhio del ciclone e trascina Anche Baglioni e la Sony : Continuano le polemiche su Rolls Royce, il brano di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo. Il trapper questa volta è stato accusato di plagio. Pare che la canzone sia simile a Delicata-mente, il brano presentato dagli Enter al Sanremo D.O.C del 2014. È stato proprio questo gruppo, tramite un

Stop agli indennizzi ai pendolari per i disagi patiti in treno (Anche se sovraffollati e sporchi) : Una sentenza della Corte di Cassazione che promette di far discutere ha confermato l'impossibilità di far scattare il...

Anche i preti vogliono Quota 100 : Anche i preti hanno diritto a Quota 100. Lo sostiene, su Avvenire, l'esperto di previdenza Vittorio Spinelli. In risposta alla lettera di un sacerdote, che riteneva di aver maturato il diritto alla pensione ma sosteneva che l'Inps aveva respinto la sua domanda non calcolando i versamenti precedenti, Spinelli ha scritto: "In merito al cumulo dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali, l'Inps non si è mai espresso nelle sue ...

Baglioni e Sanremo - ma Anche Rai - - un'unione destinata a durare. Ecco l'ordine di uscita dei duetti : La prima notizia è la mancata smentita da quanto anticipato da La Stampa oggi, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia. Resta infatti aperta la trattativa per avere il direttore artistico anche alla ...

Anche se giocherete Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

Occhio ai danni del sole Anche in inverno : consigli e trucchi per non farsi cogliere impreparati : È il tempo dei week-end in bianco: passeggiate ad alta quota, sciate in compagnia, escursioni, snowboard. Attività divertenti, che possono però nascondere insidie. In inverno, infatti, si tende a trascurare la delicatezza dell’esposizione al sole. anche in montagna il sole può giocare brutti scherzi: l’irradiazione è maggiore con l’aumentare dell’altitudine. Ma non solo: in alta quota il sole è intenso e la neve riflette i raggi solari, ...

Beppino Englaro e la sua battaglia per Eluana : "Anche grazie a lei l'Italia ha una legge sul fine vita" : Il padre di Eluana ricorda le battaglie giudiziarie: "Lei è stata una vittima sacrificale perché allora la medicina l'ha condannata a vivere in una condizione alla quale ha sempre detto 'no'"

WWE - Anche gli Usos sono vicini all'addio : La nascita della AEW ha sconvolto non poco i piani in casa WWE: moltissimi wrestler, infatti, stanno seriamente pensando di lasciare la compagnia di Vince McMahon per intraprendere una nuova avventura alla corte di Cody Rhodes e gli Young Bucks. Tra questi, circola con sempre più insistenza il nome degli Usos, storico tag team samoano che, negli ultimi tempi, si sono ritrovati in una sorta di "limbo" nonostante i grandi match svolti ed un ...

Gli hacker possono compromettere un dispositivo Android Anche inviando un’immagine PNG : Purtroppo gli hacker sono in grado di nascondere il loro malware anche in file apparentemente innocui, come un'immagine PNG, approfittando di una vulnerabilità critica all'interno del framework di Android. Fortunatamente Google sostiene che fino ad oggi non hanno ancora ricevuto alcuna segnalazione in merito a questa particolare vulnerabilità, quindi gli hacker potrebbero non essersi imbattuti in questa criticità. L'articolo Gli hacker possono ...

Beppino Englaro : la mia battaglia per Eluana - Anche grazie a lei l'Italia ha una legge sul 'fine vita' : E' stata una battaglia lunga e difficile, si è pagato un "prezzo altissimo" ma per il "sorriso radioso" della figlia Eluana , Beppino Englaro rifarebbe tutto quello che ha fatto. Nel decimo ...