Roma malata immaginaria? Gol di Dzeko | tranquillità dei tifosi e porta finalmente

Roma-Milan - Di Francesco : 'La Roma è malata - ma non siamo ancora morti' : LIVE 13:04 2 feb Su cosa potrebbe portare ad un suo eventuale esonero Alla fine sono i risultati e le prestazioni che determinano le cose. Voi potete dire e scrivere quello che volete, ma le ...

Il cuore grande di Keanu Reeves. A Roma - in lacrime - con la sorella malata : le immagini commoventi : In incognito, a Roma, per pranzare con la sorella, da tempo malata di leucemia. Non è passata inosservata la presenza di un divo di Hollywood del calibro di Keanu Reeves nella Capitale e, come riporta Il Messaggero, Rino Barillari ha catturato il momento. Anche quello in cui l’attore è stato sopraffatto dalla commozione ed è stato visto piangere dai passanti. Il protagonista oggi 54enne di successi come Point Break, Piccolo Buddha, Matrix, Speed ...

Di Francesco : "La Roma è ancora una squadra malata" : Il tecnico della Roma ha citato Zaniolo e Cristante tra i migliori, 'hanno fatto una grande partita ma - ha aggiunto a Sky Sport - l'hanno fatta in tanti. E contro una squadra in salute, fatta di ...

