Roberta Morise | dramma e rischio di perdere la vista | «Le sto provando tutte»

Roberta Morise - l’ex di Carlo Conti dichiara : “Ho rischiato di perdere la vista” : Roberta Morise si racconta: “Ho rischiato di perdere la vista” Roberta Morise, ex modella, showgirl e conduttrice italiana (nonché ex fidanzata di Carlo Conti), in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente ha parlato per la prima volta di un suo problema di salute. Per lei questo è un momento delicato. Roberta, oggi,si ritrova a […] L'articolo Roberta Morise, l’ex di Carlo Conti dichiara: “Ho rischiato di ...