Rapina in gioielleria a San Salvo - in fuga 4 Rapinatori : Chieti - Quattro persone armate di pistole e spranghe di ferro hanno fatto irruzione poco prima delle 20 nella gioielleria 'Sarni Oro' del centro commerciale 'Insieme' in località Piane Sant'Angelo a San Salvo. I quattro sono entrati nel locale minacciando le dipendenti e un paio di clienti presenti e prendendo dalle vetrine e dal bancone orologi e oggetti preziosi in oro, raccogliendoli in buste di plastica, mentre ...

Brescia - Rapina da brivido in gioielleria Fuga verso Bergamo - bloccati a Crema : rapina da brivido attorno alle 19 di martedì 5 febbraio messa a segno al centro commerciale Le Torbiere di Corte Franca.

Sventata Rapina gioielleria Bressanone : ANSA, - BOLZANO, 4 FEB - Un lituano di 40 anni è stato arrestato a Bressanone dopo una tentata rapina in una gioielleria in via Bastioni Maggiori. Il malvivente ha minacciato la titolare con una ...

Le immagini della Rapina nella gioielleria di Bari : BRINDISI - Attimi di terrore nella gioielleria Sarni Oro del centro commerciale La Mongolfiera, di Santa Caterina, a Bari: le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso l'azione dei tre ...

Rapina la gioielleria - viene bloccato e disarmato da due negozianti : BRESSANONE . Rapina questa mattina a Bressanone, alla gioelleria Gstader di via Bastioni Maggiori. Armato di pistola, il Rapinatore, dopo il colpo, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato da due ...

Bari - Rapina da film alla gioielleria del centro commerciale : arrestati 3 ventenni : arrestati dai carabinieri per il colpo messo a segno il 7 giugno nel punto vendita Sarni Oro del centro commerciale La Mongolfiera. Bottino del valore di quasi 60mila euro. A tradirli è stato il DNA lasciato nell'auto con la quale erano fuggiti. .Continua a leggere

Terni - tentata Rapina a mano armata in gioielleria - Scatta la caccia all'uomo : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Terni TOPICS gioielleria polizia rapina tentata Terni Precedente: Novecento studenti 'In strada con sicurezza' Successivo: Assisi, occhio al ...

Via Mercanti - ha un infarto mentre Rapina una gioielleria e muore : Ha tentato di rapinare una gioielleria in pieno centro armato di un taglierino, ma durante 'il colpo' ha avuto un malore. È accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre, verso le 16, in via Mercanti 12. ...

Pescara - Rapina armata in gioielleria : i banditi sparano contro le vetrine e fuggono : Paura in una nota boutique di orologi in piazza della Rinascita a Pescara: quattro banditi, tra cui una donna, hanno sparato contro le vetrine interne del negozio e sono poi fuggiti a bordo di due moto con il bottino, dal valore complessivo di centomila euro. I mezzi che hanno usato per scappare sono stati ritrovati carbonizzati in una strada vicina.Continua a leggere