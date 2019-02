Plum Cake di kiwi e uvetta – Un dolce molto leggero e morbidissimo, ideale per la colazione o la merenda

cosacucino.myblog

(Di venerdì 8 febbraio 2019)diE’ unper la colazione o la merendaIngredienti:-2 bicchieri di farina integrale di grano tenero -1/2 bicchiere di poltiglia di-1/2 bicchiere di(sostituibile con granella di mandorle o nocciole!) -1 bicchiere di latte di soia -1 bustina di lievito vanigliato – 3 cucchiai di malto di riso -2 cucchiai di olio extra vergine di olivaPreparazione: In una ciotola capiente mescolare bene tutti gli ingredienti secchi. A parte fare altrettanto con frutta e latte di soia. Solo alla fine unire le due parti amalgamandobene. Dovete ottenere un composto che si mescola con un mestolo,morbido e quasi “pastelloso”. Porre il composto in uno stampo dao stampini da muffin e infornare, in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti circa.Viene soffice soffice e...