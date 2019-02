Grancio | senza mezzi funzionanti Roma non può essere pulita

romadailynews

(Di venerdì 8 febbraio 2019)– “Fra il 2017 e il 2018 una percentuale oscillante fra il 57% e il 59% deioperativi dell’AMA, spazzatrici, compattatori ea vasca, indispensabili per lo svolgimento dell’attivita’, sono stati fermi per avaria o manutenzione. Con questi presupposti la citta’ non puo’, e’ certa la violazione del contratto di servizio, e i cittadini continueranno a pagare la tassa per servizi che non vengono resi”. Questo il commento di Cristina, esponente di demA e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, ai dati sull’operativita’ deiresi noti da AMA durante la Commissione consiliare Ambiente che si e’ svolta oggi.“La sindaca Raggi e l’assessora Montanari- dichiara la consigliera capitolina- dovrebbero spiegare alla citta’ come pensano che AMA possa fare fronte ...