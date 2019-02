Concorso scuola 2019 | cosa cambia con l’abolizione del FIT

SCUOLA/ Mobilità docenti - dal Concorso a quota 100 le sfide del 2019 : Trasferimenti, quota 100, concorso, regionalizzazione degli insegnanti: quest'anno la giostra del personale docente viaggerà a pieno ritmo

Scuola - boom domande al Concorso DSGA : le ultime notizie al 30 gennaio : Un vero e proprio boom di domande per il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per la suddetta selezione. concorso DSGA, oltre 102mila le domande presentate I dati parlano ...

Scuola - scatta la caccia al posto : 102mila domande per il Concorso di direttore amministrativo : Alla procedura concorsuale è dedicata un'apposita sezione del sito www.miur.gov.it www.miur.gov.it, accessibile tramite la fascia «Mondo Miur» e l'apposito banner «concorso Dsga».

Concorso scuola 2019 : l’offerta Unisea per i 24 CFU : Sembra che manchi veramente poco all’uscita del bando per il Concorso scuola 2019. Un’occasione imperdibile per migliaia di precari italiani di terza fascia che avranno modo di trovare una sistemazione definitiva passando di ruolo, previo superamento delle varie prove. Ricordiamo che tra i requisiti indispensabili per partecipare al Concorso in questione ci sarà l’aver conseguito i famigerati 24 CFU in materie ...

Scuola - Concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Il ministro Marco Bussetti ha rilasciato un’intervista alla redazione del quotidiano ‘Il Giorno’, dove ha toccato alcuni argomenti di particolare importanza, come il concorso ordinario infanzia e primaria, l’aggiornamento delle graduatorie e la mobilità docenti. concorso ordinario partirà a breve, parola del ministro Bussetti ‘Sull’aggiornamento delle graduatorie, ne parleremo prossimamente – ha ...

Concorso scuola 2019 - le principali novità sui prossimi bandi : news 23/01 : Ultime notizie 23/01 – Nei prossimi mesi si attende la pubblicazione dei bandi di Concorso Scuola 2019. Gli aspiranti docenti, parecchi a quanto pare, dovrebbero appartenere a tutte le scuole di ogni ordine e gradi: Scuola dell’Infanzia e Primaria e Scuola secondaria di primo (Scuola media) e secondo grado. Concorso Scuola 2019, le novità: requisiti, regionalizzazione, tempistiche indizione bandi e blocco quinquennale Vediamo quindi di ...

Concorso scuola secondaria : validità della laurea e conseguimento dei crediti necessari : Rispetto agli anni precedenti, sono state introdotte numerose novità relativamente all'abilitazione all'insegnamento e al prossimo Concorso- scuola previsto per l'anno 2019. Il superamento del Concorso- scuola 2019 e dell'anno di prova comporteranno l'immissione in ruolo del candidato e la sua conseguente assunzione a tempo indeterminato....Continua a leggere

Concorso per la scuola secondaria : possibilità di accedere anche senza i 24 Cfu : Nuovi concorsi sono in arrivo prossimamente nella scuola pubblica italiana, essi si riferiscono a quello ordinario per infanzia e primaria (per il quale il Miur ha chiesto l'autorizzazione di 10.183 posti) e quello per le scuole superiori. Nello specifico, per quando riguarda quest'ultimo Concorso, la legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove disposizioni sui requisiti di accesso. L'accesso al Concorso per la scuola secondaria prevede una ...

Bando di Concorso del Comune di Milano per l’assunzione di 51 educatori scuola d’infanzia : I docenti della scuola dell’infanzia che attendono ancora il pronunciamento della plenaria bis e della Cassazione, oltre al concorso straordinario al quale non possono partecipare per la mancanza del requisito del servizio di due annualità nelle ultime 8, possono ancora sfruttare le diverse opportunità di impiego nelle scuole comunali. Pochi giorni fa avevamo già documentato sul nostro portale una di queste. Per prendere visione del Bando ...

Concorso scuola : titoli valutabili - riserva posti e uscita bando : Il tanto atteso Concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado del 2019 suscita ancora dubbi in merito. Quali i titoli valutabili? riserva del 10% dei posti: cosa significa? Quali requisiti devono avere gli ITP per accedervi? Quando uscirà il bando? I maestri possono partecipare? (si, potranno. Leggi qui). In quale regione presentare domanda? I precari abilitati, precari non abilitati, i laureati con 24 CFU, i docenti di ruolo che ...

Concorso scuola Dsga : le faq del Miur - per la domanda c'è tempo sino al 28 gennaio : Le domande di partecipazione al Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) nelle istituzioni scolastiche, vanno presentate online entro le ore 23.59 del 28 gennaio. Ai fini dell'inoltro della domanda compilata è necessario il codice personale. Per i candidati che ne sono sprovvisti, il codice personale potrà essere recuperato tramite la funzione "altri servizi" di Istanze online, cliccando alla voce ''Recupera codice ...

Vincitori Concorso scuola secondaria : quanto guadagneranno : Il concorso per docenti, il cui bando è atteso nel 2019, sarà svolto con modalità differenti rispetto al passato, come delineato nella Legge di bilancio 2019. Le novità Per il concorso su posti comuni, ad esempio, ci saranno due prove scritte di cui la seconda atta a verificare i saperi nelle discipline antropo-psico-pedagogica e metodologie e tecnologie didattiche. Tale prova dovrà essere svolta anche da coloro che sono esentati dal ...

Concorso scuola 2019 : come partecipano gli ITP? : La legge di bilancio 2019 modifica il DL 59/2017, modificando di fatto l’accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il nuovo sistema prevede il Concorso e il percorso di un anno di formazione iniziale e prova. Quali sono i requisiti per i docenti ITP per partecipare al Concorso? Concorso, i requisiti ITP fino al 2024/2025 Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) fino al 2024/2025, partecipano al Concorso ...

Servono 200 Dsga in Veneto - la Cisl Scuola prepara ad affrontare il Concorso : Per accedere al concorso è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio : laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio ...