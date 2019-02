Caos Palermo | Stellone affronta così la situazione

Serie B : Palermo nel Caos - al Barbera striscione contro l'Ad Facile e Zamparini : Continua il caos riguardante il Palermo calcio. In questo momento la strada più concreta sembra essere quella che porta all'imprenditore italo-americano Follieri. L'imprenditore, ieri pomeriggio, era a Palermo alla ricerca di nuove risposte e sta continuando a portare avanti la trattativa per l'acquisizione della società siciliana. "Siamo in contatto con i legali, non ho mai nascosto il mio interesse all'acquisto di questa società e sono ...

Caos Palermo - Follieri ci riprova : “Proposta di acquisto seria” : “La nostra proposta per l’acquisizione del Palermo è seria”. L’imprenditore Raffaello Follieri torna alla carica per acquistare i rosanero, dopo il passo indietro del gruppo inglese a cui aveva venduto Maurizio Zamparini. “Stiamo andando avanti, siamo qui a Palermo per verificare la possibilità di concludere questa acquisizione – ha spiegato Follieri intervistato da Sky Spor […] L'articolo Caos Palermo, ...

Calcio - Caos Palermo : club in bilico tra il fallimento e una nuova proprietà : Proprio questa mattina è stata depositata un'interrogazione parlamentare 'per accendere i riflettori della politica su una situazione che a Palermo potrebbe precipitare nel giro di pochissimo tempo e ...

Caos Palermo : si dimettono il presidente e il consigliere : Palermo - Aumenta il Caos in casa Palermo . Clive Richardson e John Michael Treacy , rispettivamente presidente e consigliere del Palermo Calcio hanno rassegnato le loro dimissioni dalle rispettive ...

Caos Palermo : gli inglesi lasciano - si cerca un nuovo acquirente : Con una nota diramata a tarda sera, il Palermo ha comunicato che “il signor Clive Richardson e il signor John Michael Treacy hanno rassegnato formalmente le loro dimissioni dalle rispettive cariche di presidente e consigliere. È convocata per i prossimi giorni l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione”. A firmare la nota è […] L'articolo Caos Palermo: gli inglesi lasciano, si cerca un nuovo ...

Serie B : Caos societario per il Palermo - Bellusci in lacrime : In Serie B la notizia del giorno è la preoccupante situazione societaria del Palermo, dopo le dimissioni, nelle ultime ore, del presidente Clive Richardson che solo alcuni mesi fa aveva rilevato il club rosanero. Stando alle ultime informazioni, secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, anche John Tracey, rappresentante legale della Eight Capital, la società che possiede una partecipazione all’interno della controllante Sport Capital, ...

Caos Palermo - Bellusci quasi in lacrime : “non sappiamo in mano a chi siamo - ci hanno lasciati soli” : Il giocatore rosanero si è sfogato dopo il pari interno con il Foggia, costato sonori fischi da parte del pubblico del Barbera Situazione societaria preoccupante in casa Palermo, scoppiata nell’ultimo giorno di mercato con l’allontanamento di Foschi, poi rientrato nei ranghi societari nel breve volgere di qualche ora. LaPresse Il pareggio con il Foggia di ieri sera è la diretta conseguenza di questa empasse, che non ha giovato ...

Palermo - è Caos : Foschi va via o no? Anche Stellone sembra a rischio : ...con sms inviati in ordine sparso alla stampa nei quali ha annunciato di dimettersi dalla carica dirigenziale per dedicarsi principalmente all'acquisizione di altri club da parte della Sport Capital ...

Serie B – Palermo nel Caos! Il neo presidente Richardson si dimette e licenzia Foschi… che non è al corrente di nulla : Nuova grana dirigenziale per il Palermo: il neo presidente Clive Richardson si dimette e licenzia Rino Foschi, il responsabile dell’area tecnica è però impegnato in sede di mercato ed è all’oscuro di tutto Clamoroso quanto sta accadendo a Palermo nelle ultime ore. Il nuovo presidente Clive Richardson, che ha preso il posto di Enrico Zamparini da qualche settimana, ha annunciato le proprie dimissioni, come dichiarato dallo ...

Palermo calcio - è Caos : il nuovo presidente si dimette. E licenzia Foschi : Il Palermo calcio è nel caos. Una settimana dopo gli arresti domiciliari per l’ex patron Maurizio Zamparini, il nuovo presidente della squadra rosanero, Clive Richardson, annuncia il licenziamento del responsabile dell’area tecnica Rino Foschi. E con un messaggio inviato alla redazione di forzaPalermo.it, rinuncia inoltre alla carica di numero uno della società di viale del Fante. “Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile ...

Caos Palermo - l’ad : “finora abbiamo ricevuto solo sospetti e critiche” : “I tifosi chiedono chiarezza? Vorrei fare una riflessione preliminare. abbiamo appena preso in carico una societa’ piena di problemi, sulla quale pendeva una sentenza della Cassazione fino a venerdi’ scorso. Finora abbiamo ricevuto solo sospetti e critiche. Nessuno pero’ ha mai rilevato l’onere di cui si fa carico chi l’ha acquistata”. Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato del ...

Caos Palermo - Gravina : “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” : "Figc e Lega di B seguono con attenzione la situazione del Palermo, anche in relazione agli adempimenti previsti", ha spiegato il presidente della Figc. L'articolo Caos Palermo, Gravina: “Massima attenzione da Figc e Lega Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

