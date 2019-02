Salvini a Macron | stop polemiche

Francia richiama l'ambasciatore a Roma : «Attacchi senza precedenti». Salvini : pronto a confronto con Macron : Mossa clamorosa di Parigi dopo le «tensioni ripetute dei giorni scorsi» con il governo italiano. l'ambasciatore a Roma è stato richiamato per consultazioni. Il Quay...

Salvini : 'Non vogliamo litigare con nessuno - siamo disponibili a vedere Macron' : 'Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani. siamo disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e ...

Salvini : "Non vogliamo litigare con nessuno - siamo disponibili a vedere Macron" : "Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani. siamo disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e il governo francese, sederci a un tavolo e affrontare, per quanto riguarda le mie competenze, tre questioni fondamentali". Così Matteo Salvini in una nota di commento alla decisione del governo francese di richiamare l'ambasciatore di Parigi a ...

Gilet gialli - Parigi richiama ambasciatore a Roma. Salvini : pronto a vedere Macron Tav - migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i Gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Salvini farà la fine di Renzi e Macron - ha detto Enrico Letta a Brescia : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, è tornato a parlare di politica italiana durante la presentazione del suo ultimo libro ("Ho imparato", edito da "Il mulino") a Brescia. L'affondo dell'ex premier è subito per Salvini. "Dobbiamo ribellarci culturalmente all'idea di diventare tutti Orban - ha spiegato dal palco - Salvini nega l'italianità: noi dobbiamo contendergli l'Italia, non ha nessun titolo a rappresentarla nella ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda..." : "Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita". Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A Davos il premier si era confidato con la cancelliera tedesca spiegando che il leader della Lega sar

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : 'Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda...' : 'Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita'. Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

ESCLUSIVA Sen. De Poli - UDC - : "Tav? Favorevoli alla sua realizzazione. Macron attacca Salvini e Di Maio? Pensi ad altro" : Da una parte c'è il centrodestra che è per il Sì alle infrastrutture e alla crescita, dall'altra c'é la Politica dei No alle opere e agli investimenti. Come commenta le dichiarazioni del Presidente ...

Giuseppe Conte - il retroscena : chiede aiuto ad Emmanuel Macron per fermare Matteo Salvini : Lo scenario che si prospetta davanti alla sponda grillina del governo è cupo al punto che anche uno come Giuseppe Conte, generalmente schivo sulle beghe politiche, si è sentito in dovere di cercare nuove sponde di sostegno, addirittura con Emmanuel Macron, pur di allontanare lo spettro della crisi d

Macron : Di Maio e Salvini? Non sono all’altezza. : Di Maio e Salvini Non sono all’altezza per governare Ancora scintille tra Roma e Parigi che infiammano il dibattito politico ed economico in Europa ormai da giorni. LA POLEMICA SUL FRANCO CFA – Ma facciamo un passo indietro. Ad accendere la miccia era stato l’ affondo Cinque stelle che aveva tirato fuori dal cassetto la vecchia ma attuale polemica sul Franco CFA, la moneta in uso in 14 ex colonie francesi, rea a detta ...

Franco coloniale e immigrazione - Macron snobba Di Maio e Salvini. 'Italia merita leader all'altezza della sua storia' : Il presidente francese Emmanuel Macron risponde alle accuse di neocoloniasmo, sfruttamento dell'Africa e via dicendo lanciate in particolare dal vicepremier, leader del M5S, ministro dello Sviluppo ...

Salvini a Macron - rimandi in Italia i terroristi : "Da Macron aspetto una risposta nei fatti. Dimostri di essere un presidente amico dell'Italia e rimandi indietro diversi terroristi condannati all'ergastolo come assassini". Lo ha detto il ministro ...

Macron : "Di Maio e Salvini? L'Italia merita leader all'altezza della sua storia" : Le critiche alla Francia dei vicepremier italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono "irrilevanti" secondo il presidente...