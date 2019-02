Rosamunde Pilcher è morta | addio alla scrittrice dei romanzi di Canale 5

Rosamunde Pilcher è morta a 94 anni : la “regina del romanzo rosa” ha venduto 60 milioni di copie : Con i suoi romanzi rosa ambientati nelle isole britanniche ha venduto oltre 60 milioni di copie e tanti dei suoi libri sono diventati anche film. La scrittrice britannica Rosamunde Pilcher è morta all’età di 94 anni a Dundee, in Scozia. La scrittrice, che 2002 era stata insignita dalla regina Elisabetta II del prestigioso riconoscimento Officer of the Order of British Empire, era vedova del marito Graham Hope Pilcher dal 2009. La coppia ha ...

