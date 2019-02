scuolainforma

: Primi arresti di magistrati per sentenze pilotate al Consiglio di Stato - scuolainforma : Primi arresti di magistrati per sentenze pilotate al Consiglio di Stato - salvatore_tonti : Gilet gialli, scontri e primi arresti nel 'XII atto' delle proteste - LaPresse_news : Gilet gialli, scontri e primi arresti nel 'XII atto' delle proteste -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Nell’ambito delle indagini sugli episodi di corruzione in atti giudiziari contestata ad alcuni giudici deldi, la Guardia di Finanza ha effettuato questa mattina i. La notizia è su tutti le principali testate giornalistiche, con i particolari delle tangenti che circolavano a Palazzo Spada per pilotare leSono finiti in manette Riccardo Virgilio, ex giudice deldi, Nicola Russo (sospeso dal Cds) e Raffaele Maria De Lipsis, ex presidente deldi giustizia amministrativa (Cga) della Sicilia.di: “Nessuna perquisizione da noi”In relazione alle misure cautelari di cui sopra, l’ufficio stampa della giustizia amministrativa precisa con un comunicato che non sono state effettuate perquisizioni di sorta. I fatti contestati riguardano un ex magistrato, in pensione dal 2015 e un ...