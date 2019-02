Milano | Fn contro gli immigrati | Tornate a casa vostra

Basket - Milano fa ricorso contro la sconfitta a tavolino per il caso Nunnally esploso a Pistoia. Verdetto venerdì : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha annunciato il ricorso contro la sconfitta a tavolino contro Pistoia per 20-0 comminata dal giudice sportivo in seguito all’utilizzo di James Nunnally, che era invece sotto squalifica per un precedente provvedimento datato 2016 (dopo il quale, però, il giocatore in Italia non aveva più messo piede). In particolare, viene contestato il fatto che l’istanza presentata da Pistoia presso gli ...

Tumori : in guardia contro la malattia - a Milano la campagna “Mieloma ti sfido” : “Si può essere colpiti, cadere e cadere ancora. Ma l’importante è rialzarsi ogni volta“. Parola di due campioni olimpici che di duelli se ne intendono: Aldo Montano, oro nella sciabola ai Giochi di Atene 2004, ed Elisa Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimpiadi di Londra 2012. Una vita in pedana. Come loro, migliaia di pazienti che ogni giorno sfidano il mieloma multiplo. Fra parate, stoccate e ricadute, incrociando le ...

In guardia contro la malattia - a Milano campagna 'Mieloma ti sfido' : Milano, 5 feb. (AdnKronos Salute) - "Si può essere colpiti, cadere e cadere ancora. Ma l'importante è rialzarsi ogni volta". Parola di due campioni olimpici che di duelli se ne intendono: Aldo Montano, oro nella sciabola ai Giochi di Atene 2004, ed Elisa Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimp

Nunnally non poteva giocare : Olimpia Milano ko a tavolino contro Pistoia : La Fip accoglie l’istanza della Oriora Pistoia e ribalta il risultato della partita di ieri sera contro l’Ax Milano, assegnando la vittoria ai toscani per 20-0. I campioni d’Italia – che avevano vinto 91-81 in Toscana – infatti hanno schierato James Nunnally, al debutto in campionato, ma l’americano doveva scontare ancora una giornata di squalifica, […] L'articolo Nunnally non poteva giocare: Olimpia ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, l’istanza ...

Basket - Serie A 2019 : Milano perde 20-0 a tavolino contro Pistoia! James Nunnally era squalificato - non avrebbe dovuto scendere in campo : Poco più di mezza giornata è bastata a dirimere il “caso-Nunnally” venutosi a creare dopo la disputa del match tra Oriora Pistoia e A|X Armani Exchange Milano. Il giudice sportivo ha respinto l’istanza di ricorso della società toscana, ma ha appurato il fatto che su James Nunnally pendesse una squalifica in essere ancora non scontata, ed ha perciò omologato la gara con il 20-0 a favore di Pistoia. In particolare, ...

Eurolega - 21ª Giornata – Finale thriller in Spagna : Milano passa di misura all’overtime contro Gran Canaria : Vittoria importantissima per l’Olimpia Milano nella 21ª Giornata di Eurolega: i ragazzi di coach Pianigiani piegano Gran Canaria all’overtime Finale da batticuore, ma pur sempre un lieto fine. Serve l’overtime all’Olimpia Milano per completare l’impresa su un ostico Gran Canaria, sconfitto fra le mura amiche dell’Herbalife Gran Canaria (Las Palmas) con il punteggio di 104-106. Spagnoli che chiudono il primo tempo in vantaggio di 7 punti ...

Milano : presentati dieci progetti contro il bullismo (2) : (AdnKronos) - 'Thirteen' di Comunità Progetto e Lyceum è invece un progetto dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori che prevede laboratori, a cui prendono parte sia gli insegnanti che gli studenti, sull’uso dei linguaggi non verbali e dell’arte terapia. Ci sarà inoltre uno sportello di co

Milano : presentati dieci progetti contro il bullismo : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Quest'anno partiranno dieci progetti per combattere il bullismo nei quartieri di Milano. Verranno realizzati da diverse associazioni del Terzo settore che, da sole o in partnership con altri soggetti, hanno partecipato a un avviso pubblico attraverso il quale il Comune h

Premio UITS 2018 : a Milano - l’incontro con il sottosegretario Giorgetti : Si terrà oggi alle 15, presso il poligono di tiro di Milano, il Premio UITS 2018: riconoscimento che nasce al fine di premiare le Sezioni TSN distintesi nell’attività sportiva giovanile, con l’intento di valorizzare quelle che hanno ottenuto i migliori risultati dell’anno e hanno contribuito all’incremento dei tesserati. La cerimonia che si svolgerà l’1 febbraio alle 15 vedrà presenti sia Commissario Straordinario dell’UITS, ...

Operazione 'Ossessione' - blitz contro clan Mancuso : in 6 scarcerati a Milano : Milano - Sono state scarcerate sei delle sette persone fermate tre giorni fa, a Milano, nell'ambito dell'Operazione denominata 'Ossessione' che ha portato all'esecuzione di 25 provvedimenti di fermo ...

Biglietto Atm - scontro fra Comune di Milano e Regione Lombardia : E' scontro aperto fra Comune di Milano e Regione Lombardia sull'aumento del Biglietto Atm da 1,5 a 2 euro per finanziare la tariffa integrata con i comuni dell'hinterland e l'ampliamento della rete del trasporto pubblico. Per un rincaro del prezzo superiore all'inflazione, cioè oltre 1,7 euro, il Comune ha infatti bisogno del via libera di Regione Lombardia che invece, dopo un esame in Commissione Trasporti, si è detta contraria. Secondo il ...

La droga low cost a Milano : eroina a 3 euro - cocaina a 5 Contro i pusher agenti «sotto copertura»|Speciale : Il racconto di Simone, operatore che lavora da decenni sul campo: «Una nuova emergenza sono gli psicofarmaci spacciati per strada, anche quelli low cost e facilmente reperibili dai ragazzi»

Salvini contro Higuain : 'Non si faccia più vedere a Milano' : Ancora una volta il vicepremier Matteo Salvini (grande tifoso del Milan) si è scagliato duramente contro Gonzalo Higuain, ex calciatore rossonero da qualche giorno trasferitosi al Chelsea. Il leader leghista infatti non ha mandato giù l'atteggiamento del bomber argentino, "scappato" via da Milano a pochi mesi dal suo approdo. Si può dire però che il Ministro dell'Interno non abbia mai pienamente apprezzato l'ex numero 9 della Juventus come ...