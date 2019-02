Genova | Comune sotto accusa per il blitz per trasferire 16 minorenni stranieri

No a manifesti su obiezione coscienza : unione atei contro il Comune di Genova : Ricorso al Tribunale dell'Uaar: "E' una vera e prorpia censura a favore dei medici antiabortisti che in Liguria sono il 60%"

Maltempo Genova : il Comune estende l’orario di accensione degli impianti termici : Il Comune di Genova, con un’ordinanza del sindaco Marco Bucci, ha esteso l’orario di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento in vista della perturbazione che nei prossimi giorni porterà freddo intenso sulla città e sulla Liguria. In attesa della perturbazione vera e propria, prevista da mercoledì con possibili fenomeni nevosi, a partire da domani e fino al 4 febbraio sarà possibile tenere accesi gli impianti degli ...

Comune di Genova ricerca 25 assistenti asili nido categoria C : Il Comune di Genova avvia una selezione rivolta agli assistenti di asili nido. Sono 25 i posti disponibili, come indicato nell’avviso della Direzione sviluppo del personale e formazione del Comune di Genova. La determinazione dirigenziale n. 228/2018 del capoluogo ligure dispone un concorso finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 25 assistenti di asili nido. I vincitori saranno inquadrati nella categoria C, ...

Genoa-Milan - i tifosi rossoblu preparano la protesta : il Comune di Genova chiede un nuovo spostamento : Non si placano le polemiche dopo la decisione di disputare la gara tra Genoa e Milan alle 15 di lunedì, per questo motivo i tifosi rossoblu hanno annunciato che se la gara di serie A del 21 gennaio verrà confermata alle ore 15 lasceranno “deserti” gli spazi in Gradinata Nord. In un comunicato i tifosi del Genoa invitano la società a “tutelare gli interessi di tutti i suoi tifosi abbonati e non”. “Siamo ostaggi ...

Genoa-Milan alle 15? Il Comune di Genova chiede che sia alle 21 - tifosi sul piede di guerra : Il Comune di Genova scrive alla Lega di Serie A per far giocare Genoa-Milan alle 21 di lunedì 21 gennaio come previsto originariamente. La gara è stata anticipata, per motivi di ordine pubblico, alle ...

Offensiva anti degrado - adesso il Comune di Genova multa... i senzatetto | : Operazione dei vigili nel weekend. Il prossimo passo saranno i daspo urbani. L’assessore Garassino: maggiore severità ma anche percorsi di inserimento

Concorsi Comune di Genova e Napoli 2018 : bandi per amministrativi ed educatori - scadenze e informazioni - : ... sono richiesti altri più specifici come: -diploma universitario di primo livello o laurea triennale o laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia e ...

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - libri e pallone per le iniziative di Comune di Genova : ... in rappresentanza della Giunta comunale saranno presenti l'assessore Paolo Fanghella e il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone. La seconda iniziativa si svolgerà invece lunedì 3 dicembre ...

Questione straordinari - braccio di ferro vigili-Comune di Genova sulla maratona : Il nodo degli straordinari bloccati, organizzatori in ansia. Trattative anche per la Fiera natalizia di via Canevari

Sampdoria - caso Ferrero scuote anche il Comune di Genova : l’assessore Anzalone si dice “esterrefatto” : Il consigliere con delega allo Sport del Comune di Genova, Stefano Anzalone, ha parlato del caso sul quale sta indagando la Guardia di finanza “Siamo rimasti un po’ tutti senza parole, domenica sera Ferrero era in tribuna a sostenere la Sampdoria nel derby, la notizia ha lasciato noi genovesi esterrefatti e preoccupati per cosa sta succedendo pensando ai tifosi e al bene della città. Poi magari tra 15 giorni un mese la vicenda ...