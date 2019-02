Ecco come le più grandi saline d' Italia rischiano di diventare francesi

Inizia la demolizione del Ponte Morandi. Ecco come funziona : A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi, nel quale sono rimaste uccise 43 persone, sono Iniziati i lavori di demolizione di ciò che resta del viadotto. Il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci il 17 dicembre scorso aveva deciso di affidare i lavori di ricostruzione a Fincantieri

F1 - Ecco la Haas 2019 : per la VF-19 livrea nera come le Lotus degli anni 70-80 : La Haas brucia tutti, oggi a Londra ha presentato la nuova livrea per la macchina 2019 che sarà svelata nella versione definitiva a Barcellona il 18 febbraio. E' la prima scuderia a scoprire le carte, ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : Ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Meghan Markle darà alla luce il suo royal baby con l’hypnobirthing : Ecco come funziona : Forse gemelli. Forse femminucce. Forse, forse, forse. Sulla gravidanza di Meghan Markle è trapelato di tutto e di più, ma di certo c’è ben poco. Niente di ufficiale, solo voci e dichiarazioni di ‘persone vicine alla famiglia’. Quel che è certo è che mancano tre mesi al parto, e secondo le ultime notizie la duchessa di Sussex darà alla luce il suo primogenito con il metodo dell’hypnobirthing, proprio come aveva fatto Kate ...

Retroscena Caceres - rifiutati 9 milioni : Ecco come è nata la trattativa : Martin Caceres ha detto sì alla Juventus rifiutando un’offerta milionario proveniente dal Giappone. Di fatto, come riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, l’ex Lazio avrebbe rifiutato un’offerta da 9 milioni di euro in tre anni proveniente dal Giappone. No secco da parte del giocatore, il quale ha preferito riabbracciare i colori bianconeri. Caceres andrà a recitare […] More

Distributori di benzina sequestrati a Napoli - Ecco come truffavano i clienti : Funzionava così: l'ignaro automobilista si fermava alla pompa, ordinava il rifornimento, pagava e ripartiva senza sapere di aver fatto - in realtà - un 'pieno d'aria'. Ritorna la banda della benzina ...

Brad Pitt non vede i figli da due anni? Ecco come stanno davvero le cose : ... Brad Pitt è diventato sobrio e molto più sano, e gli addetti ai lavori di questo caso raccontano che l'attore dice di essere pronto per diventare «I l miglior papà del mondo » . Pochi giorni fa l'...

Serve Spid per richiedere il Reddito di cittadinanza online - Ecco come fare : Per richiedere il Reddito di cittadinanza tramite il sito ufficiale, www.Redditodicittadinanza.gov.it , bisognerà avere Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Una password universale, per ora ...

“Ecco come gli suggeriscono le risposte”. L’Eredità - pesanti accuse a Diego : Ormai lo conoscono tutti: Diego Fanzaga è la nuova stella de L’Eredità. Il giovane docente di lettere in carriera ha fatto breccia nel cuore del pubblico non solo per la sua bravura, ma anche per la sua faccia da bravo ragazzo e per i suoi modi pacati. Le ragazze, poi, hanno proprio perso la testa per lui perciò, quando Flavio Insinna, a fine puntata, qualche giorno fa, ha invitato la fidanzata del campione a salire sul palco, la delusione è ...

Dieta Ongaro - mangia che dimagrisci : Ecco come funziona : La Dieta Ongaro si basa sul metodo mangia che dimagrisci. E' una Dieta che promette di farm dimagrire fino a

Ecco come è andata la seconda serata del Festival di Sanremo : Anche questa sera si parte con un classico di Claudio Baglioni. Stavolta tocca a Noi no, brano tratto da Oltre, ad arricchirlo la stessa coreografia dello spettacolo dal vivo del cantautore romano. Un inizio di sicuro impatto come era già accaduto ieri sera. Spiegato il regolamento, via alla gara. Protagonisti di questa seconda serata: Achille Laur...

Ecco come cambierà la gestione dei permessi su Android Q rispetto a Pie : Grazie a una versione di sviluppo di Android Q è possibile scoprire come cambierà il sistema di gestione dei permessi rispetto a Android 9 Pie. L'articolo Ecco come cambierà la gestione dei permessi su Android Q rispetto a Pie proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Juventus - Eriksen vicino alla Juve : Ecco come - i dettagli : Calciomercato Juventus – Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l’ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo. Il Calciomercato Juve, sarà improntato ad un […] More

Presentazione Ferrari 2019 – Svelato l’orario ufficiale : Ecco tutte le novità su come e dove seguire la cerimonia in steaming! : Svelato l’orario ufficiale della Presentazione della nuova Ferrari 2019: la cerimonia prenderà il via alle 10:45 del 15 febbraio presso Maranello e potrà essere seguita in streaming Per tutti gli appassionati della ‘Rossa’ più amata delle 4 ruote, quest’anno San Valentino arriverà con un giorno di ritardo. Il prossimo 15 febbraio infatti, tutti i tifosi della Ferrari potranno assistere alla Presentazione ufficiale ...