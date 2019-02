Alle 11 non perdete la diretta dedicata alla closed beta di The Division 2

Berlusconi : "La Lega senza di noi Alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio". Con queste parole Silvio Berlusconi smonta le indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera il Cavaliere, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con il leader del Carroccio, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in ...

Berlusconi : «La Lega senza di noi Alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Dalla politica economica alla politica estera, non c'è nulla dell'attuale gabinetto che condivida: è pentito di aver dato il suo assenso a Salvini per la nascita di questo governo? «In quel momento l'...

Berlusconi : «La Lega senza di noi Alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Il leader di Forza Italia: «Con Salvini buoni rapporti, ma la sua alleanza con i 5 Stelle non può durare. Siamo in recessione, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode, gli investitori se ne vanno: è la realtà che pone un ultimatum»

Morbillo - è Allerta a Rimini : 17 casi tra i non vaccinati - 2 ricoverati : “I casi di Morbillo attualmente notificati in provincia di Rimini sono 17, principalmente” in adolescenti in età di scuola media superiore “e tutti tra persone che non avevano effettuato o completato, per varie motivazioni, il ciclo vaccinale relativo a questa patologia”. Lo riferisce in una nota l’Ausl Romagna. “La prima notifica risale al 28 dicembre. Per due di questi pazienti è stato necessario il ricovero ...

M5s : "L'Anac non ha funzionato Ha complicato la vita Alle imprese" : INTERVISTA/ Mattia Fantinati, sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, sul caso Cantone: "La corruzione non si combatte con la burocrazia. Spesso imprenditori onesti danneggiati" Segui su affaritaliani.it

M5s : "L'Anac non ha funzionato Complicata la vita Alle imprese" : INTERVISTA/ Mattia Fantinati, sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, sul caso Cantone: "La corruzione non si combatte con la burocrazia. Spesso imprenditori onesti danneggiati" Segui su affaritaliani.it

Ingrid Levavasseur - capolista dei gilet gialli Alle Europee - contro Chalencon dopo l'incontro con Di Maio : "Non è il nostro portavoce" : Ingrid Levavasseur smentisce totalmente che Christophe Chalencon, l'uomo incontrato ieri da Luigi Di Maio nella banlieue di Parigi, sia portavoce della lista di gilet gialli Ric da lei guidata. "E' falso", dice la capolista a Le Monde. "Si è voluto mettere in mostra con gli italiani". Levavasseur aggiunge di essere stata informata solo all'ultimo dell'incontro, a cui si era opposta. "Sapevo che c'erano contatti, ma avevo risposto che noi ...

Auto storiche : al Salone Retromobile 2019 i cento anni di Citroen e non solo [GAlleRY] : 1/12 Citroen 2CV. Credit AFP/LaPresse ...

MotoGp - Test Sepang – Caduta per Iannone - la Ducati di Bagnaia si ferma in pista : la situazione Alle 14.00 : Giornata di prove e prime sensazioni in pista in Malesia: la situazione aggiornata alle ore 14.00 del primo giorno di Test invernali di MotoGp a Sepang I campioni della MotoGp sono finalmente tornati in pista: i piloti della categoria regina sono in scena sulla pista di Sepang per la prima giornata dei Test invernali 2019. Tante le novità e le sorprese per il nuovo Motomondiale. La Yamaha ha portato in pista in Malesia delle novità ...

Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google - che conferma la “tassa” Alle app del Play Store : "Non abbiamo in programma di ridurre il prelievo del 30%, che crediamo adeguato ai servizi ed alla visibilità che offriamo" L'articolo Il caso Fortnite non toglie il sonno a Google, che conferma la “tassa” alle app del Play Store proviene da TuttoAndroid.

Di Maio va a Parigi da Chalencon ma i gilet gialli non vogliono Alleanze con i grillini : Doccia gelata per Luigi Di Maio. Christof Chalençon precisato alla domanda su una possibile alleanza con i grillini per le

Così i gilet gialli gelano Di Maio : "Con il M5s non faremo Alleanze" : "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi". Il messaggio sembra chiaro e a scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. Che, insieme ad Alessandro Di Battista, oggi, a Parigi, ha incontrato Christophe Chalençon, tra i leader del movimento dei gilet gialli, per stringere alleanze in vista delle elezioni europee imminenti. Il quale, ...

Juventus - Douglas Costa non si Allena ma Bernardeschi lavora in gruppo : TORINO - E' tempo di ripartire per la Juventus che è tornata a lavorare dopo 2 giorni di riposo in cui la squadra ha metabolizzato l'amarezza per il pareggio con il Parma. I campioni d'Italia si sono ...

Juventus - Bernardeschi in gruppo ma Douglas Costa non si è Allenato : TORINO - La Juventus è tornata in campo, dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri al termine della sfida di sabato contro il Parma , e questo pomeriggio si è ritrovata alla Continassa per ...