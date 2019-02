calcioweb.eu

: Rapporti #Fifa-#Uefa, la richiesta nei confronti del presidente #Infantino - CalcioWeb : Rapporti #Fifa-#Uefa, la richiesta nei confronti del presidente #Infantino - dbonf : RT @CalcioFinanza: #FIFA e #UEFA, rapporti tesi: si cerca un compromesso sui tornei futuri - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: GdS: “Rapporti tesi tra #FIFA e #UEFA per i prossimi tornei” -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Nelle ultime ore è stato chiesto aldellaGiannidi migliorare icon lain vista della sua rielezione alla guida della. “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione costruttiva tra lae la, il che ovviamente richiede trasparenza e considerazione degli interessi dell’Europa dalla parte della”, ha detto ildella federazione tedesca di calcio (DFB) Reinhard Grindel.sta lavorando a varie riforme come una nuova Global Nations League e un rinvigorito Mondiale per Club. “Stiamo aspettando di vedere cosa farà la task forcecon il format finale”, ha aggiunto Grindel. Sarebbero pronti 25 miliardi di dollari di finanziamento ma la paura è quella di un indebolimento di manifestazione come Nations League e Champions.SCARICA GRATIS L’APP DI ...