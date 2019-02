Look vitaminici | combattiamo l’influenza con il colore!

dilei

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Febbraio è il mese delle influenze e dei mali di stagione: e se cominciassimo a combatterli fin da quando ci vestiamo al mattino con unad alto tasso di vitamina C? Ecco qui qualche idea per voi!: giallo limone L’acqua e limone bevuta al mattino disintossica e depura no? Bene, allora aggiungiamo un po’ di giallo anche al nostro! Total, oppure, se non ve la sentite perchè temete che sia un colore troppo forte, provate anche solo con un dettaglio. In vaso di necessità, i lascio qui i miei consigli su come abbinare il giallo.Fonte PinterestFonte Pinterest: giallo cedro Questo punto di giallo è una tonalità un pochino meno forte, più affine al giallo ocra, più facile da portare con il freddo, soprattutto se indossato con colori che lo smorzano un po’, come il nero. Se invece siete amanti del colore, provate ad ...