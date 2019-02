Emis Killa in concerto

Salmo - Gemitaiz - Luchè - Emis Killa - Achille Lauro e altri al 'Core Festival Aperol Spritz' : Non c'è bisogno di essere un esperto dell'industria discografica per capire che il rap è ormai il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni. L'ennesima conferma è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando è stata diffusa la line up ufficiale del "Core Festival Aperol Spritz", una kermesse musicale che si terrà a Treviso dal sette al nove giugno 2019. Il Festival darà ampio spazio a svariati generi musicali, ospitando diversi artisti ...

Annunciata la tracklist di Paranoia Airlines di Fedez - pioggia di collaborazioni da Annalisa a Emis Killa : La tracklist di Paranoia Airlines di Fedez conferma gli spoiler della vigilia, quelli nei quali l'artista di Rozzano aveva annunciato una serie di collaborazioni che sarebbero andate ad arricchire il contenuto del suo nuovo album. Le promesse sembrano quindi mantenute e - dopo il nuovo singolo con Zara Larsson - si scopre che, all'interno di Paranoia Airlines, è presente anche un brano in duetto con Annalisa. La presenza dell'artista di ...

Sara Manfuso sulla frase di Emis Killa : “Gli uomini che non praticano sesso orale meritano di essere traditi? Falso - ma noi donne dobbiamo toglierci quel falso moralismo” : Sara Manfuso, ex modella con laurea specialistica in Storia e analisi delle idee filosofiche ed ex di Alfredo D’Attorre, è intervenuta durante la trasmissione I Lunatici di Radio 2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte, per commentare una frase del rapper Emis Killa che ha fatto molto discutere. “Ha scritto che un uomo che non pratica sesso orale alla propria donna merita di essere cornuto? Il sesso è ...

Francesca Barra risponde al rapper Emis Killa : “L’educazione sessuale è una cosa seria. Dobbiamo far capire ai giovani che il cunnilingus non è garanzia di non tradimento” : Quando si tratta di argomenti pruriginosi, La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24, non è secondo a nessuno. E stavolta l’argomento scelto è stata una frase del rapper Emis Killa secondo il quale chi non “pratica cunnilingus alla sua donna verrà certamente tradito”. A intervenire sul tema è stata Francesca Barra: “cunnilingus? Fra tutte le cose che si possono fare, non la metto fra le cose più ...

Francesca Barra contro Emis Killa : "È deleterio imporre ai giovani i gusti sessuali" : Nella puntata di 'La Zanzara', lo show su Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, è intervenuta la giornalista Francesca Barra in merito ad alcune frasi che, il rapper Emis Killa , ha condiviso sui ...

Hackerato il profilo Twitter di Emis Killa? Il rapper contro tutti : “Sono intollerante e vi mortifico” : Il profilo Twitter di Emis Killa è stato Hackerato? L'artista di Vimercate si è lasciato andare a delle provocazioni piuttosto spinte ma non ha smentito che siano partite proprio dalla sua inventiva. In questi giorni, poi, sembra che il rapper ce l'abbia proprio contro tutti. contro i laureati, che nulla potrebbero contro la sua terza media, ma anche contro coloro che abitano ancora con i genitori e i cornuti che non praticano sesso orale. ...

Emis Killa parla di sesso orale su Twitter. Ma scatena un putiferio : Emis Killa è uno dei rapper più amati dai ragazzini. Le sue canzoni fanno il boom e sui social ha un fortissimo seguito. Soprattutto su Twitter Emis Killa si lascia andare a pensieri, idee e ...

Emis Killa show su Twitter : 'Ho la KanyeWestite - sono un genio - sono Dio' (11 tweet) : Da qualche giorno Emis Killa sta letteralmente dando spettacolo su Twitter, certificando – non che sia mai stata in discussione – la sua fama di personaggio senza peli sulla lingua, ingaggiando spesso e volentieri degli accesi botta e risposta con altri utenti on line. L'attività social del rapper negli ultimi giorni è stata talmente intensa che qualcuno è arrivato addirittura ad ipotizzare che il su account Twitter fosse stato hackerato. E ...

Emis Killa ce l’ha con tutti : “Tollerante un cazzo. Io vi mortifico” : “Vado in palestra a boxare un po’. Almeno mi mantengo in forma e le ragazzine delle medie dicono che sono figo. Così mi comprano i dischi e io mi arricchisco un sacco. Alla faccia vostra. Sempre meglio che fare lo stupido utente social. Grazie ragazzine delle medie”. E ancora: “Sono intollerante perché la tolleranza è la madre dei fannulloni, gli invidiosi, gli approfittatori, gli invadenti, gli idioti, i maleducati, gli ...

Emis Killa senza freni - il tweet sul cunnilungus : Francesca Barra replica : La perla bollente del rapper su Twitter ha scatenato un rovente botta e risposta. Tra i commenti spunta quello della...

Irama - Emis Killa - Annalisa e Charlie Charles con Coca-Cola Future Legend alla ricerca delle star della musica : come partecipare al concorso : Coca-Cola Future Legend è il nuovo concorso per cantanti emergenti proposto da Coca-Cola. A scegliere coloro che avranno accesso alle varie di selezione sarà una giuria d'eccezione composta da Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles cercano talenti. I cantanti selezionati formeranno quattro squadre in base al genere musicale proposto: Pop, Rap, Soul e Trap. I giovani saranno così in sfida ...

Emis Killa smonta l'articolo del FQ che invocava sanzioni ai rapper e umilia l'autore : Nel pomeriggio di ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo, firmato dal musicologo Fabrizio Basciano, che sta facendo molto discutere. Nel pezzo i testi di molti tra i più noti rapper italiani vengono accusati in maniera inequivocabile di essere maschilisti e denigratori nei confronti di tutto il genere femminile. l'articolo, che ha suscitato l'indignazione di molti appassionati di rap italiano, può essere catalogato come una sorta di ...

Bologna - effetto Corinaldo su Emis Killa : rimandato il concerto del rapper : Una nuova data, il 6 febbraio, e una nuova location, più grande, per il concerto bolognese di Emis Killa che si sarebbe dovuto tenere stasera. La tragedia avvenuta a Corinaldo, nell'Anconetano, ha ...

Emis Killa e Fred De Palma si sfidano in freestyle al Fabrique - il video diventa virale : Sabato sera Emis Killa ha letteralmente conquistato il pubblico del Fabrique di Milano, durante la prima tappa del 'Supereroe Tour'. Uno dei momenti più apprezzati da parte di numerosi spettatori è stato sicuramente quello dedicato al freestyle, quando sul palco del popolare locale milanese – che sempre più spesso è teatro dei live dei rapper italiani – si è presentato Fred De Palma, che ha sfidato il padrone di casa a colpi di rime improvvisate ...