World Nutella Day | 5 ricette di torte con la Nutella

: World Nutella Day, oggi è festa mondiale per la crema più amata | mondo | Il Secolo XIX - DiImmobiliare : World Nutella Day, oggi è festa mondiale per la crema più amata | mondo | Il Secolo XIX - OMiglioranzi : RT @Ansa_TerraGusto: Si celebra il 5 febbraio il @nutelladay la festa mondiale della #Nutella, la celebre #crema spalmabile di #nocciole in… - RadioVivafm : Oggi si celebra il WORLD NUTELLA DAY. C'è forse qualcosa da aggiungere? -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Torta soffice allaTorta crêpe Cheesecake fredda allaBanana bread allaTorta cocco eUna torta soffice per cominciare la giornata con dolcezza, una rivisitazione goduriosa del banana bread, una di crêpe che non smettersi più di mangiare, e poi al cocco prima di una cheesecake da perdere la testa: sono le 5diche trovate nella gallery sopra per festeggiare come merita ilDay, la giornata mondiale dedicata alla celebre crema spalmabile, che cade il 5 febbraio.Si festeggia ormai da 12 anni: ilDay è nato nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso che pensò di coinvolgere i fan di tutto il mondo invitandoli a condividere in questo giorno la propria passione per lasui social media. Così l’evento è cresciuto di anno fino a diventare un fenomeno globale: l‘anno scorso il 5 febbraio la parola ...