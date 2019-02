Roma | sequestrato capannone adibito a stoccaggio auto rubate

Mantova - rapinato lo chef stellato Roma no Tamani/ Sequestrato per ore nel ristorante "Ambasciata di Quistello" : Mantova , rapinato e Sequestrato lo chef stellato Romano Tamani nella sua Ambasciata di Quistello: imbavagliato e legato per ore nel ristorante

Roma no Tamani : Chef stellato 75enne rapinato e sequestrato nel suo ristorante : È stato vittima di una rapina all’interno del ristorante Ambasciata di Quistello lo Chef Romano Tamani , che domenica è stato sequestrato per più di un’ora da quattro malviventi che lo hanno rapinato . Il 75enne celebre cuoco stellato del ristorante nel Mantovano ha così raccontato la rapina avvenuta domenica sera. Una giornata da dimenticare, quella che Romano Tamani , Chef e gestore del ristorante Ambasciata, di Quistello (Mantova) (una ...

Incendio Roma - sequestrato sistema videosorveglianza : Indagini in corso dopo il rogo. La Procura di Roma ha infatti disposto il sequestro del gabbiotto dove è presente il sistema di videosorveglianza del Tmb Salario, l'impianto per il trattamento dei ...

Silvia Roma no è viva : sequestratori isolati nella foresta : A 22 giorni dal rapimento di Silvia Romano in Kenya uno dei responsabili delle indagini, pur mantenendo un profilo prudente, ha spiegato: "Continuiamo a pensare che i rapitori siano criminali dediti all’estorsione. Potrebbero pensare di vendere la ragazza ai terroristi di al-Shabaab".Continua a leggere

Kenya - si cerca ancora Silvia Roma no/ Legami tra militari e sequestratori : l'ombra di al-Shabaab - IlSussidiario.net : Silvia Romano , militare arrestato in Kenya : rapimento ancora senza 'colpevoli', gli inquirenti 'la ragazza è viva'. l'ombra degl al-Shabaab

Silvia Romano rapita in Kenya - gli investigatori : “È ancora viva. I sequestratori isolati nella foresta” : Non hanno dubbi gli investigatori che indagano sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: la giovane è ancora viva e le forze dell’ordine stanno stringendo il cerchio attorno ai rapitori. La task force formata da polizia e esercito ha isolato l’area del Parco Nazionale di Boni, a circa 400 chilometri da Chakama, luogo in cui è avvenuto il sequestro, e le aree confinanti ...