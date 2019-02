Migranti | Salvini non va in Giunta sulla Diciotti | ' Porto una memoria'

Migranti : Finco (Lega) - 'altro che 'strage di Stato' - con Salvini vittime calate dell'89 p.c.' : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - “La risposta migliore a questo parroco è elencare i numeri relativi all’immigrazione: siamo passati da 119.369 sbarchi del 2017 ai 23.009 del 2018, con un calo dell’81% circa. Quando don Marco Beldin, parroco della frazione vicentina di di Ospedaletto, parla nel bollett

Migranti - Trenta si smarca da Salvini : "I muri non servono a nulla" : Per questo è necessario elaborare una soluzione complessiva, politica, per quanto riguarda il fenomeno migratorio, rafforzando la collaborazione tra gli Stati al fine di incrementare la nostra ...

Migranti : Salvini - Tar dà ragione a Lega su alloggi Erp Sesto - stop favoritismi a stranieri : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - "Gli stranieri che vogliono una casa popolare devono dimostrare di non avere proprietà all’estero. È una richiesta di buonsenso, che pochi giorni fa è stata approvata dal Tar". Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: "Il tribunale ha bocciato il ricor

Fico prende posizione : "Salvini? Io mi farei processare. E i Migranti devono sbarcare" : Tra Fico e Salvini volano gli stracci. "Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi" dice il presidente...

Fico-Salvini - è polemica sui Migranti : Non bastavano le stoccate ormai sulla Tav tra Di Maio, Di Battista e Salvini. Nella maggioranza si torna a litigare anche sui migranti. "Le persone vanno sempre salvate. Non può esserci mai un dubbio rispetto a questo. Sono persone, non sacchi di patate e non possono restare un minuto di più sulla nave. Vanno fatti sbarcare". Roberto Fico parla dei migranti da Fazio Fazio a Che tempo che fa."Se mai arrivasse a me una richiesta da ...

Fico 'Autorizzazione a procedere Per me direi sì. E i Migranti devono sbarcare subito'. Salvini 'Dice no a tutto' : Politica Rai, Baglioni a 'Che tempo che fa'. Di Battista: "È ora di tagliare gli stipendi di Fazio e Vespa"

Urla 'assassino' a Salvini - lui : 'Ha vinto 10 Migranti a casa'. VIDEO - : Il vicepremier stava tenendo un comizio in vista delle Regionali in Abruzzo , quando qualcuno sotto il palco gli ha gridato "assassino di m....". Il leader della Lega ha replicato: "Gli assassini sono ...

Contestatore insulta Salvini : "Assassino". Lui lo zittisce così : "Hai vinto 10 Migranti" : I comizi di Matteo Salvini non si fermano. In questi giorni il leader della Lega è in Abruzzo per perorare la causa leghista in vista delle elezioni regionali (ed europee). Ieri sera si è fermato a Giulianova, in provincia di Teramo, dove - sostenendo la candidatura del centrodestra alla guida della Regione - ha avuto un battibecco con un signore accorso in piazza. Tra i tanti elettori e fan del ministro dell'Interno, si è "infiltrato" anche un ...

Al Bano si schiera con Salvini : "Ci vuole ordine nell'ondata di Migranti" : Al Bano Carrisi e Matteo Salvini sono stati immortalati qualche giorno fa al Viminale. Entrambi sorridenti, promuovevano il vino italiano presso imprenditori cinesi. Il cantante ha fatto "da mediatore" all'incontro, un modo per favorire i vini italiani. E non solo quelli prodotti da AlBano, ma tutti. E quella vicinanza tra il cantante e il leader della Lega ha fatto parlare molto. Normale sia così: ministro dell'Interno attaccato da più parti ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui Migranti. Suicidio Pd : 'Il processo...' : Promozione piena, dunque, per la politica sui migranti , compreso l'ultimo caso della Sea Watch a Siracusa, e bocciatura per una inchiesta dal sapore politico. Nello specifico, dice no al processo il ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui Migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Contestatore urla "Assassino" a Salvini - lui risponde : "Hai vinto 10 Migranti a casa tua" : Agenzia Vista, Giulianova, TE,, 02 febbraio 2019 Contestatore urla 'Assassino' a Salvini, lui risponde: 'Hai vinto 10 migranti a casa tua' Matteo Salvini, leader della Lega, ha tenuto un comizio a ...

Migranti - la sfida del sindaco di Mugnano : sospeso il decreto sicurezza di Salvini : decreto sicurezza, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha firmato la richiesta di sospensione dell'articolo 13. La richiesta è stata inoltrata ai responsabili dell'ufficio Anagrafe, per permettere ...

Decreto sicurezza - Orlando sfida Salvini : 4 Migranti iscritti all'anagrafe : Le pratiche, che riguardano cittadini di nazionalità bengalese e libica, erano state giudicate "irricevibili" dai dipendenti...